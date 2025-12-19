ВИДЕО. Последний тур Лиги конференций. Видео голов и обзор всех матчей
Вечером 18 декабря прошли матчи последнего 6-го тура Лиги конференций
Вечером 18 декабря прошли матчи последнего 6-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В этот игровой день одновременно состоялись 18 поединков.
Донецкий Шахтер в Кракове сыграл вничью с командой Риека из Хорватии (0:0). Горняки с 13 очками из 18 напрямую попали в 1/8 финала (6-е место).
Киевское Динамо в Люблине забило два гола в ворота Ноа из Армении (2:0). Столичная команда с 6 очками не сумела выйти в плей-офф и завершила еврокубковый сезон (27-е место).
6-й тур, 16 декабря 2025
22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – Шкендия (Северная Македония) – 1:0
Гол: Ангельски, 83
22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ягеллония (Польша) – 0:0
22:00. Динамо Киев (Украина) – Ноа (Армения) – 2:0
Голы: Кабаев, 27, Пономаренко, 50
22:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Рапид Вена (Австрия) – 1:1
Голы: Цветкович, 90+3 (автогол) – Шауб, 11
22:00. Кристал Пэлас (Англия) – КуПС (Финляндия) – 2:2
Голы: Уче, 6, Девенни, 76 – Пажишек, 50, Сиссе, 53
22:00. Легия (Польша) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 4:1
Голы: Чолак, 21, Капустка, 62, Райович, 70, Бичахчян, 83 – Де Барр, 89
22:00. Лозанна (Швейцария) – Фиорентина (Италия) – 1:0
Гол: Сигуа, 59
22:00. Майнц (Германия) – Самсунспор (Турция) – 2:0
Голы: Видмер, 44, Амири, 48 (пен)
22:00. Омония (Кипр) – Ракув (Польша) – 0:1
Гол: Репка, 49
22:00. Райо Вальекано (Испания) – Дрита (Косово) – 3:0
Голы: Лежен, 33, Гумбау, 66, Эспино, 83
22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Лех Познань (Польша) – 1:2
Голы: Крал, 84 – Исхак, 35, 45+1 (пен)
22:00. Слован Братислава (Словакия) – Хеккен (Швеция) – 1:0
Гол: Блэкман, 85
22:00. Спарта Прага (Чехия) – Абердин (Шотландия) – 3:0
Голы: Меркадо, 16, Гараслин, 29, Куол, 66
22:00. Страсбург (Франция) – Брейдаблик (Исландия) – 3:1
Голы: Нанаси, 11, Годо, 80, Энсисо, 90+4 – Гуннлаугссон, 37
22:00. Целе (Словения) – Шелбурн (Ирландия) – 0:0
22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Риека (Хорватия) – 0:0
22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:1
Голы: Берк, 14 (пен), Грант, 45+4, Макговерн, 90+3 – Коффи, 20
22:00. АЕК Афины (Греция) – Университатя Крайова (Румыния) – 3:2
Голы: Вида, 65, Кутеша, 90+8, Йович, 90+14 (пен) – Баярам, 29, Чикелдеу, 59
