Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Последний тур Лиги конференций. Видео голов и обзор всех матчей
Лига конференций
Лозанна
18.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Фиорентина
Лига конференций
19 декабря 2025, 19:12 | Обновлено 19 декабря 2025, 20:05
ВИДЕО. Последний тур Лиги конференций. Видео голов и обзор всех матчей

Вечером 18 декабря прошли матчи последнего 6-го тура Лиги конференций

ВИДЕО. Последний тур Лиги конференций. Видео голов и обзор всех матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 декабря прошли матчи последнего 6-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В этот игровой день одновременно состоялись 18 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в Кракове сыграл вничью с командой Риека из Хорватии (0:0). Горняки с 13 очками из 18 напрямую попали в 1/8 финала (6-е место).

Киевское Динамо в Люблине забило два гола в ворота Ноа из Армении (2:0). Столичная команда с 6 очками не сумела выйти в плей-офф и завершила еврокубковый сезон (27-е место).

Лига конференций УЕФА 2025/26

6-й тур, 16 декабря 2025

22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – Шкендия (Северная Македония) – 1:0

Гол: Ангельски, 83

22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ягеллония (Польша) – 0:0

22:00. Динамо Киев (Украина) – Ноа (Армения) – 2:0

Голы: Кабаев, 27, Пономаренко, 50

22:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Рапид Вена (Австрия) – 1:1

Голы: Цветкович, 90+3 (автогол) – Шауб, 11

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – КуПС (Финляндия) – 2:2

Голы: Уче, 6, Девенни, 76 – Пажишек, 50, Сиссе, 53

22:00. Легия (Польша) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 4:1

Голы: Чолак, 21, Капустка, 62, Райович, 70, Бичахчян, 83 – Де Барр, 89

22:00. Лозанна (Швейцария) – Фиорентина (Италия) – 1:0

Гол: Сигуа, 59

22:00. Майнц (Германия) – Самсунспор (Турция) – 2:0

Голы: Видмер, 44, Амири, 48 (пен)

22:00. Омония (Кипр) – Ракув (Польша) – 0:1

Гол: Репка, 49

22:00. Райо Вальекано (Испания) – Дрита (Косово) – 3:0

Голы: Лежен, 33, Гумбау, 66, Эспино, 83

22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Лех Познань (Польша) – 1:2

Голы: Крал, 84 – Исхак, 35, 45+1 (пен)

22:00. Слован Братислава (Словакия) – Хеккен (Швеция) – 1:0

Гол: Блэкман, 85

22:00. Спарта Прага (Чехия) – Абердин (Шотландия) – 3:0

Голы: Меркадо, 16, Гараслин, 29, Куол, 66

22:00. Страсбург (Франция) – Брейдаблик (Исландия) – 3:1

Голы: Нанаси, 11, Годо, 80, Энсисо, 90+4 – Гуннлаугссон, 37

22:00. Целе (Словения) – Шелбурн (Ирландия) – 0:0

22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Риека (Хорватия) – 0:0

22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:1

Голы: Берк, 14 (пен), Грант, 45+4, Макговерн, 90+3 – Коффи, 20

22:00. АЕК Афины (Греция) – Университатя Крайова (Румыния) – 3:2

Голы: Вида, 65, Кутеша, 90+8, Йович, 90+14 (пен) – Баярам, 29, Чикелдеу, 59

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Сигуа (Лозанна), асcист Энцо Кана-Бийик.
Кварцяный сказал, кого надо подписать Динамо, чтобы бороться за титул УПЛ
Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
