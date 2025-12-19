Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский вратарь в матче ЛК едва не «съел арбитра живьем», обматерив его
Лига конференций
19 декабря 2025, 03:54 |
То, что не попало в траснляцию: Павел Исенко взбесился на рефери после игры Университати

Digi Sport

22-летний украинский голкипер румынской команды Университатя Крайова Павел Исенко чересчур эмоционально повел себя после матча шестого тура Лиги конференций против АЕКа Афины (2:3).

После пропущенного гола на 90+14-й минуты с пенальти от Луки Йовича, который не пустил Университатю в плей-офф еврокубка, Исенко взбесился на арбитра.

Павел эмоционально отреагировал на действия грузинского арбитра Георги Круашвили: он стремительно направился к судье, требуя объяснений, оскорбил его и был с трудом остановлен партнерами, чтобы конфликт не перерос в нечто большее.

Момент не попал на камеры трансляций, однако о ситуации после завершения поединка рассказал журналист Гика Крайовяну:

«Исенко был в шаге от того, чтобы съесть арбитра живьем! Он его обматерил! Думаю, он действительно его обматерил. Он его оскорбил, что-то сказал судье. Ребята его удерживали! Он был невероятно зол».

Точная причина такой реакции Исенко неизвестно. Однако арбитр прибавил к основному времени лишь 8 минут, а фол, из-за которого в итоге был назначен пенальти, был зафиксирован на 90+12-й.

Видеообзор матча АЕК Афины – Университатя Крайова (3:2)

Павел Исенко Университатя Крайова АЕК Афины удаление (красная карточка) ненормативная и нецензурная лексика Лига конференций
Даниил Агарков Источник: Digisport.ro
