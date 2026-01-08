Ибрагимович признался, кто был его кумиром

Легендарный экс–форвард Златан Ибрагимович рассказал о личностях, сформировавших его уникальный почерк в спорте. По мнению шведа, именно Роналдо является величайшим футболистом в истории.

«Для меня Роналдо был и остается лучшим игроком всех времен. В мире много выдающихся мастеров, но он – номер один. В те годы соцсетей не существовало.

Я посещал библиотеку, разыскивал видеозаписи, прятался и часами изучал его дриблинг и маневры. Мне хотелось овладеть этими приемами. В итоге я создал собственный стиль, черпая вдохновение в образах Мухаммеда Али и Роналдо.

За Мухаммедом Али я наблюдал по черно–белому телевизору. Следил за его речью и поведением – он не был высокомерным. Еще ребенком я загорелся желанием узнать о нем как можно больше.

Тогда я сказал себе: «Хочу стать таким же, но в футболе». Стал смотреть трансляции матчей, и именно тогда впервые увидел Роналдо», – передает слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.