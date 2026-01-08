Динамо определилось с футболистом, который не входит в их планы

Бразильский вингер Витиньо вскоре покинет киевский клуб «Динамо».

По информации СМИ, киевский гранд не рассчитывает на игрока, поэтому футболист уже имеет право подписать предварительный контракт с любой командой. На Витиньо претендуют три клуба его родины: «Сантос», «Баия» и «Интернасьонал», за который на правах аренды и играет футболист.

В 2022 году Витиньо воспользовался правилом ФИФА и покинул киевский клуб из-за войны в Украине. «Динамо» неоднократно пыталось вернуть игрока, но тот отказывался ехать в Украину.