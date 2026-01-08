Украина. Премьер лига08 января 2026, 07:00 |
788
0
Динамо определилось с футболистом, который не входит в их планы
Киевский клуб готов отпустить Витиньо
08 января 2026, 07:00 |
788
0
Бразильский вингер Витиньо вскоре покинет киевский клуб «Динамо».
По информации СМИ, киевский гранд не рассчитывает на игрока, поэтому футболист уже имеет право подписать предварительный контракт с любой командой. На Витиньо претендуют три клуба его родины: «Сантос», «Баия» и «Интернасьонал», за который на правах аренды и играет футболист.
В 2022 году Витиньо воспользовался правилом ФИФА и покинул киевский клуб из-за войны в Украине. «Динамо» неоднократно пыталось вернуть игрока, но тот отказывался ехать в Украину.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 января 2026, 22:49 6
Каталонцы уверенно вышли в финал Суперкубка Испании
Футбол | 08 января 2026, 04:17 0
Бенфика проиграла Браге
Хоккей | 07.01.2026, 07:25
Футбол | 07.01.2026, 08:20
Футбол | 07.01.2026, 07:11
Комментарии 0
Популярные новости
07.01.2026, 14:46 2
06.01.2026, 00:42
07.01.2026, 06:02 3
06.01.2026, 09:11 5
07.01.2026, 06:22 4
06.01.2026, 19:17 23