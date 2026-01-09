ФОТО. 2-кратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак

Бывшему главному тренеру сборной Англии и «Ньюкасла» Кевину Кигану диагностировали рак.

Об этом сообщили в семье 74-летнего специалиста после его недавней госпитализации из-за болей в области живота. Кигану предстоит пройти курс лечения, а его близкие попросили уважать право на приватность.

Киган – один из величайших футболистов в истории Англии. В игровой карьере он выиграл Кубок европейских чемпионов с «Ливерпулем», а затем дважды становился обладателем «Золотого мяча» во время выступлений за «Гамбург» (1978, 1979). В тренерской работе наибольших успехов добился с «Ньюкаслом», который превратил в одного из лидеров Премьер-лиги в 1990-х.

Последней работой Кигана в футболе было краткое возвращение в «Ньюкасл» в 2008 году. «Ньюкасл» и «Ливерпуль» уже публично выразили поддержку легендарному футболисту и пожелали ему скорейшего выздоровления.