Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 2-кратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Другие новости
09 января 2026, 01:58 |
139
0

ФОТО. 2-кратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак

Футбольный мир поддерживает Кевина Кигана

09 января 2026, 01:58 |
139
0
ФОТО. 2-кратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшему главному тренеру сборной Англии и «Ньюкасла» Кевину Кигану диагностировали рак.

Об этом сообщили в семье 74-летнего специалиста после его недавней госпитализации из-за болей в области живота. Кигану предстоит пройти курс лечения, а его близкие попросили уважать право на приватность.

Киган – один из величайших футболистов в истории Англии. В игровой карьере он выиграл Кубок европейских чемпионов с «Ливерпулем», а затем дважды становился обладателем «Золотого мяча» во время выступлений за «Гамбург» (1978, 1979). В тренерской работе наибольших успехов добился с «Ньюкаслом», который превратил в одного из лидеров Премьер-лиги в 1990-х.

Последней работой Кигана в футболе было краткое возвращение в «Ньюкасл» в 2008 году. «Ньюкасл» и «Ливерпуль» уже публично выразили поддержку легендарному футболисту и пожелали ему скорейшего выздоровления.

По теме:
ФОТО. Скончался легендарный экс-футболист: Британия скорбит
ФОТО. Бывший судья Премьер-лиги Дэвид Кут избежал тюрьмы
Арсенал – Ливерпуль – 0:0. Нули на табло в топ-игре. Видеообзор матча
фото Кевин Киган Ньюкасл Ливерпуль сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Золотой мяч
Максим Лапченко Источник: The Times
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Футбол | 08 января 2026, 17:49 19
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»
Денис ПОПОВ: «Президент Динамо сказал, что на меня рассчитывают»

Защитник киевского клуба – о продлении контракта, сборах, разговорах с Костюком и Суркисом

Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08 января 2026, 09:33 11
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель

Лунин может перейти в «Тоттенхэм»

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Теннис | 08.01.2026, 14:22
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Украинец, который не подошел Динамо, за солидные деньги едет в Европу
Футбол | 09.01.2026, 00:02
Украинец, который не подошел Динамо, за солидные деньги едет в Европу
Украинец, который не подошел Динамо, за солидные деньги едет в Европу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 52
Бокс
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 4
Биатлон
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 5
Футбол
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем