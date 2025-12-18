Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. АЕК Афины – Университатя Крайова. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
АЕК
18.12.2025 22:00 - : -
Университатя Крайова
Лига конференций
18 декабря 2025, 14:33 | Обновлено 18 декабря 2025, 14:34
АЕК Афины – Университатя Крайова. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 18 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

АЕК Афины – Университатя Крайова. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФК Университатя Крайова

18 декабря на ОРАР Арена пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором АЕК Афины встретится с Университатя Крайова. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

АЕК Афины

Команда всегда ставит перед собой максимальные цели на внутренней арене. Но если в 2023-м году получилось взять золотой дубль, то потом не прибавили ни чемпионства, ни кубка, а прошлый сезон завершили на четвертой позиции. Сейчас есть вполне реальные шансы побороться с соседним Олимпиакосом за первенство в национальной Суперлиге. Но не стоит сбрасывать со счетов как минимум ПАОК.

Летом греки смогли выбить не только Хапоэль Беер-Шева с Арис Лимассол, но и Андерлехт. Но основной раунд начали с поражения против Целе. Впрочем, после этого была только одна потеря очков, в виде 1:1 с Шемрок Роверс. Но при этом удалось обыграть Абердин, Фиорентину и Самсунспор, во многом решив вопрос о выходе в плей-офф.

Университатя Крайова

Клуб даже на национальном уровне не может выйти на первые роли и разве что в кубке периодически выстреливал. Вот и в прошлом сезоне ограничились лишь третьей позицией. Более того, сейчас, даже выигрывая половину матчей, на данный момент и вовсе идут на одно место ниже в текущей таблице. Впрочем, при этом всего на два очка, 37 против 39, отставая от лидера - впереди очень плотная борьба за трофей.

При этом в еврокубке румыны проигрывали и Сараево, и Спартак Трнава, но в итоге выбили и боснийцев, и словаков, а потом - и Истанбул, причем там как раз выиграли дважды. Осенью команда проявила себя противоречиво: с одной стороны, обыграли Рапид и Майнц, с другой, уступили Ракуву и пражской Спарте при домашней ничьей с Ноа.

Статистика личных встреч

В 2019-м году клубы играли в квалификации Лиги Европы. Тогда греки победили уверенно на выезде, после чего была только ничья дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом греков. Уж дома этот опытный клуб выиграет с форой -1 гол (коэффициент - 1,75).

АЕК
18 декабря 2025 -
22:00
Университатя Крайова
Университатя Крайова АЕК Афины Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
