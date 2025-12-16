Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Англия
16 декабря 2025, 23:21 |
2287
2

Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ

Лунин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

16 декабря 2025, 23:21 |
2287
2 Comments
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает смену вратаря в январе из-за нестабильной игры Гульельмо Викарио.

Одним из ключевых вариантов является Андрей Лунин — украинец, который уже доказал свой уровень в «Реале», особенно во время длительной травмы Тибо Куртуа. «Тоттенхэм» очень ценит его реакцию и игру ногами. Украинец может покинуть Мадрид из-за недостатка игровой практики.

Среди других целей — англичанин Джеймс Траффорд из «Манчестер Сити», который пропадает из основы, молодой перспективный Барт Вербургген из «Брайтона» и Зион Судзуки из «Пармы».

По теме:
Алонсо признал: после прихода в Реал он больше не тот
Вундеркинд Гремио объяснил, почему отказался от перехода в Шахтер
Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Гульельмо Викарио Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Тоттенхэм Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: TeamTalk
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
Бокс | 16 декабря 2025, 04:42 2
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер

Американец – о бое с Уайлдером

Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Бокс | 16 декабря 2025, 06:51 1
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе

Видимо, фанаты так и не увидят бой Деонтея против Джошуа

Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Футбол | 16.12.2025, 16:23
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Рейтинг самых дорогих украинских игроков. Забарный – 1-й, но потерял в цене
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Футбол | 16.12.2025, 23:59
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Футбол | 16.12.2025, 07:37
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Опять 25
Ответить
+3
Markus Bob
Лучше дальше в Реале сидеть, чем туда идти
Ответить
+1
Популярные новости
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
15.12.2025, 06:05
Бокс
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем