Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает смену вратаря в январе из-за нестабильной игры Гульельмо Викарио.

Одним из ключевых вариантов является Андрей Лунин — украинец, который уже доказал свой уровень в «Реале», особенно во время длительной травмы Тибо Куртуа. «Тоттенхэм» очень ценит его реакцию и игру ногами. Украинец может покинуть Мадрид из-за недостатка игровой практики.

Среди других целей — англичанин Джеймс Траффорд из «Манчестер Сити», который пропадает из основы, молодой перспективный Барт Вербургген из «Брайтона» и Зион Судзуки из «Пармы».