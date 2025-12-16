Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Лунин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает смену вратаря в январе из-за нестабильной игры Гульельмо Викарио.
Одним из ключевых вариантов является Андрей Лунин — украинец, который уже доказал свой уровень в «Реале», особенно во время длительной травмы Тибо Куртуа. «Тоттенхэм» очень ценит его реакцию и игру ногами. Украинец может покинуть Мадрид из-за недостатка игровой практики.
Среди других целей — англичанин Джеймс Траффорд из «Манчестер Сити», который пропадает из основы, молодой перспективный Барт Вербургген из «Брайтона» и Зион Судзуки из «Пармы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец – о бое с Уайлдером
Видимо, фанаты так и не увидят бой Деонтея против Джошуа