  Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Испания
15 декабря 2025, 22:30
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо

Украинский вратарь выйдет на поле в матче Кубка Испании

Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин начнет с первых минут выездной поединок 1/16 финала Кубка Испании против «Талаверы». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, тренерский штаб «сливочных» решил дать отдых основному вратарю команды Тибо Куртуа. Матч запланирован на среду, 17 декабря, начало – в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне украинец провел один матч, в котором пропустил три мяча.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Источник
