Левандовски принял решение о своем будущем в Барселоне

Роберт Левандовски готов пойти на финансовые уступки ради продолжения карьеры в «Барселоне».

По информации источника, руководство каталонского клуба не планирует продлевать контракт с 37-летним нападающим на действующих условиях. В настоящее время польский форвард получает около 26 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Сообщается, что если «блауграна» предложит Левандовскому продление соглашения еще на один сезон с понижением зарплаты, игрок готов принять такие условия. В то же время переговоры между сторонами пока не демонстрируют заметного продвижения.

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 12 матчей и отметился 8 забитыми мячами.