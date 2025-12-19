Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 декабря 2025, 00:50
Левандовски принял решение о своем будущем в Барселоне

Роберт готов пойти на финансовые уступки ради клуба

Левандовски принял решение о своем будущем в Барселоне
Роберт Левандовски готов пойти на финансовые уступки ради продолжения карьеры в «Барселоне».

По информации источника, руководство каталонского клуба не планирует продлевать контракт с 37-летним нападающим на действующих условиях. В настоящее время польский форвард получает около 26 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Сообщается, что если «блауграна» предложит Левандовскому продление соглашения еще на один сезон с понижением зарплаты, игрок готов принять такие условия. В то же время переговоры между сторонами пока не демонстрируют заметного продвижения.

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 12 матчей и отметился 8 забитыми мячами.

