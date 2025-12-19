Звездный португалец из Саудовской Аравии стремится вернуться обратно в АПЛ

28-летний полузащитник Рубен Невеш отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем» и настаивает на уходе. В связи с этим саудовский клуб рассматривает возможность продажи португальца уже в январе.

Сообщается, что ранее называлась сумма в 18 млн фунтов, однако с учетом текущей ситуации Невеш может быть продан за значительно меньшую сумму.

Среди клубов, которые могли бы заинтересоваться бывшим игроком «Вулверхэмптона», называются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

Невеш перешел в «Аль-Хилаль» в 2023 году за 47 млн фунтов.