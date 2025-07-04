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  4. «Ты прочитаешь это». Лучший друг Жоты написал письмо погибшему футболисту
Англия
04 июля 2025, 23:43 |
687
0

«Ты прочитаешь это». Лучший друг Жоты написал письмо погибшему футболисту

Рубен Невеш опубликовал в своих социальных сетях трогательный текст

04 июля 2025, 23:43 |
687
0
«Ты прочитаешь это». Лучший друг Жоты написал письмо погибшему футболисту
Рубен Невеш и Диогу Жота

Полузащитник саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Португалии Рубен Невеш написал трогательное письмо форварду английского «Ливерпуля» Диогу Жоте, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Португальцы были очень близкими друзьями:

«Где бы ты ни был, я знаю, что ты прочитаешь это письмо. Мы с тобой никогда не были сентиментальными, и, наверное, я теперь немного жалею об этом. Ты прекрасно знаешь, что значишь для меня, так же как я знаю, что значу для тебя. Ты – больше, чем друг. Ты – семья. Это не изменится только потому, что ты решил подписать контракт так далеко от нас.

Когда я буду приезжать в состав сборной, ты всегда будешь рядом: за столом, в автобусе, в самолете. Всегда со мной, как было раньше. Мы будем смеяться, строить планы, делиться всем, что у нас есть. Я сделаю все возможное, чтобы ты оставался частью моей жизни навсегда. Я буду заботиться о том, чтобы у твоих близких все было хорошо, пока ты далеко думаешь о нас.

Жизнь свела нас вместе и ничто не сможет разлучить. Мы много добились. С сегодняшнего дня ты всегда будешь выходить на поле со мной, и мы будем идти дальше – там, где все началось.

Люблю тебя», – написал Невеш.

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Николай Титюк Источник: Instagram
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