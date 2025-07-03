Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Диогу Жота ехал на машине вместе со свои братом
Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диого Жота трагически погиб в автокатастрофе в провинции Самора.
28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе А-52, возле муниципалитета Паласиос-де-Санабриа.
Автомобиль, в котором находился Жота и его брат, Андре, слетел с дороги, что привело к пожару. О смерти португальсого футболиста сообщило испанское издание Marca. Стоит отметить, что несколько дней назад игрок отпраздновал свадьбу.
Форвард выступал за английский «Ливерпуль» с 2020 года, до этого играл за «Порту» и «Вулверхэмптон». В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.
⚫ Muere el futbolista del Liverpool Diogo Jota en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora— MARCA (@marca) July 3, 2025
😢 El siniestro se produjo en el kilómetro 65 de la A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. pic.twitter.com/Uz15fMHKoZ
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