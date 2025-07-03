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Англия
03 июля 2025, 11:17 | Обновлено 03 июля 2025, 11:34
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13

Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе

Диогу Жота ехал на машине вместе со свои братом

03 июля 2025, 11:17 | Обновлено 03 июля 2025, 11:34
13456
13
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диого Жота трагически погиб в автокатастрофе в провинции Самора.

28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе А-52, возле муниципалитета Паласиос-де-Санабриа.

Автомобиль, в котором находился Жота и его брат, Андре, слетел с дороги, что привело к пожару. О смерти португальсого футболиста сообщило испанское издание Marca. Стоит отметить, что несколько дней назад игрок отпраздновал свадьбу.

Форвард выступал за английский «Ливерпуль» с 2020 года, до этого играл за «Порту» и «Вулверхэмптон». В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Диогу Жота смерть автокатастрофа
Николай Титюк Источник: Marca
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Комментарии 13
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pricolist
Жахлива новина, трагедія, помер дуже талановитий футболіст, не вистачатиме його...
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+10
yarchumak8
Шкода, талановитий був футболіст..
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+5
Boodya
Потрібно під такими новинами вимикати коментарі, бо обов'язково з'являються придурки, з якимись ідіотськими коментарями
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+3
Alex Komnin
Коментатори пишуть "в шоці". А щойно в Полтаві загинули люди - не в шоці? Чи якісь селебриті особливі?  
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Кінґ_ЮА
Із травня він, його картка в efootball мене турбували.Постійно були думки ґуґлити новини про нього. Перед сном "він ліз" у мої думки. Не міг у голові в якій команді йому грати... Ба, снився мені, нещодавно, наче.. Кумасно якось... Дуже неприємні відчуття...
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+1
Skor Pion
я в шоці
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+1
Markus Bob
Шок...
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0
bibka stara
треш
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0
Donchanin
Охренеть((
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-1
protasov_lyopu_davai
Вовремя окольцеваться успела))))
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-16
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