Милан вылетел из Суперкубка – какие аргументы нашел Аллегри

Италия
19 декабря 2025, 04:36 | Обновлено 19 декабря 2025, 04:37
Массимилиано подвел итоги поражения от Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» в полуфинале Суперкубка Италии (0:2).

«Это был матч, в котором обе команды показали хороший уровень. Соперник действовал надежнее в обороне и заслуженно победил. Мы вылетели из Кубка и Суперкубка, поэтому теперь нам важно как можно быстрее вернуться в рабочий ритм.

Работой арбитров я доволен. В эпизоде с первым пропущенным мячом мы должны были сыграть внимательнее. В последних матчах мы слишком легко позволяем соперникам забивать, и этот момент необходимо исправлять.

Несмотря на поражение, этот поединок должен стать для нас опытом, хотя, конечно, жаль, что мы уступили.

У нас были неплохие моменты, но следовало агрессивнее действовать в штрафной площади. В таких играх все решают ошибки – в ситуации с первым голом мы допустили промах и дважды потеряли мяч, что и предопределило исход.

Нкунку? Он много работает, и, возможно, забитый мяч поможет ему сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Он всего три месяца в Италии, ему еще нужно адаптироваться, но его качества важны, и мы обязаны их использовать.

Если команда пропускает по два мяча в трех матчах подряд, значит, необходимо что-то менять. Будем ли мы играть в четыре защитника? Один матч не должен перечеркивать три месяца проделанной работы.

Только спокойствие поможет нам достичь цели – финишировать в первой четверке. Мы не должны терять уверенность, ведь хорошие результаты не бывают случайными», – заявил Аллегри.

Массимилиано Аллегри Милан Суперкубок Италии по футболу Наполи
Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
