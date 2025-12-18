Милан в шаге от трансфера форварда сборной Германии – подробности
Стороны почти достигли соглашения
«Милан» и «Вест Хэм» близки к завершению переговоров о трансфере Никласа Фюллькруга.
По информации La Gazzetta dello Sport, клубы обсуждают аренду нападающего, и стороны почти достигли соглашения.
В сделку планируется включить опцию выкупа игрока за сумму от 13 до 15 млн евро. Английский клуб хочет, чтобы выкуп был обязательным сразу или становился таковым при выполнении определенных условий.
В текущем сезоне АПЛ 32-летний немец провел 8 матчей и пока не отметился результативными действиями.
