  Милан в шаге от трансфера форварда сборной Германии – подробности
Италия
18 декабря 2025, 01:59 | Обновлено 18 декабря 2025, 02:00
Стороны почти достигли соглашения

Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» и «Вест Хэм» близки к завершению переговоров о трансфере Никласа Фюллькруга.

По информации La Gazzetta dello Sport, клубы обсуждают аренду нападающего, и стороны почти достигли соглашения.

В сделку планируется включить опцию выкупа игрока за сумму от 13 до 15 млн евро. Английский клуб хочет, чтобы выкуп был обязательным сразу или становился таковым при выполнении определенных условий.

В текущем сезоне АПЛ 32-летний немец провел 8 матчей и пока не отметился результативными действиями.

Милан Никлас Фюллькруг Вест Хэм Серия A трансферы Серии A
Михаил Олексиенко Источник: La Gazzetta dello Sport
