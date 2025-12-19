Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После победы Динамо наставник киевлян отметился сексистской репликой
Лига конференций
19 декабря 2025, 03:29 | Обновлено 19 декабря 2025, 04:10
864
3

После победы Динамо наставник киевлян отметился сексистской репликой

Костюк ответил странно и неоднозначно

19 декабря 2025, 03:29 | Обновлено 19 декабря 2025, 04:10
864
3 Comments
После победы Динамо наставник киевлян отметился сексистской репликой
ФК Динамо. Игорь Костюк

Победа «Динамо» над «Ноа» (2:0) в Лиге конференций запомнилась не только результатом, но и моментом на пресс-конференции. Наставник киевлян Игорь Костюк на вопрос о интенсивности игры от журналистки дал довольно специфический ответ.

– Сегодня «Динамо» полностью перебегало своего соперника. Такой интенсивный футбол – это то, что вы хотите видеть у этой команды. Каково ваше идеальное «Динамо»?

– Видите ли, вы женщина (вопрос звучал от журналистки – прим.), а уже разбираетесь в интенсивности как специалист. Это не совершенный футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются и они сами между собой разговаривают на эти темы. Говорят, что если они играют этот футбол, то он дает результат.

Не мои слова говорят: игра забывается, а результат остается. Нам сегодня нужно было с хорошим настроением уйти в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться эмоционально к следующей части сезона, – ответил Костюк.

По теме:
МАТВИЕНКО: «Наша проблема – не реализуем те моменты, которые имеем»
НАЗАРИНА: «Это была наша задача, хотели завершить в первой восьмерке»
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
Игорь Костюк Динамо Киев Ноа Ереван Лига конференций Динамо - Ноа
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18 декабря 2025, 06:23 0
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф

В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли Барселона, Лион, Челси, Бавария

5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Футбол | 18 декабря 2025, 08:34 37
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году

Ключевая причина у них одна – истечение срока действия контракта…

Шахтер не сумел победить Риеку: как прокомментировал матч Назарина
Футбол | 19.12.2025, 02:16
Шахтер не сумел победить Риеку: как прокомментировал матч Назарина
Шахтер не сумел победить Риеку: как прокомментировал матч Назарина
Известен старт Динамо против Ноа: первый выбор Костюка без приставки и.о.
Футбол | 18.12.2025, 20:55
Известен старт Динамо против Ноа: первый выбор Костюка без приставки и.о.
Известен старт Динамо против Ноа: первый выбор Костюка без приставки и.о.
Юрген Клопп считает, что Реалу нужно выгнать пять игроков
Футбол | 18.12.2025, 06:22
Юрген Клопп считает, что Реалу нужно выгнать пять игроков
Юрген Клопп считает, что Реалу нужно выгнать пять игроков
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
lizerginnn
А що не так? Проти природи не попропреш. Жодного разу не бачив щоб жінки якусь аналітику робили. Якщо в шоу і зовуть то лише для рейтингу передачі
Ответить
+2
lizerginnn
Тобто можна звісно було і не казати таке, бо заклюють. Але що є то є
Ответить
+1
U400
Осуждаю Костюка. Подобные реплики в современном обществе недопустимы
Ответить
-3
Популярные новости
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
17.12.2025, 15:38 5
Футбол
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
18.12.2025, 17:22 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем