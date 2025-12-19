После победы Динамо наставник киевлян отметился сексистской репликой

Победа «Динамо» над «Ноа» (2:0) в Лиге конференций запомнилась не только результатом, но и моментом на пресс-конференции. Наставник киевлян Игорь Костюк на вопрос о интенсивности игры от журналистки дал довольно специфический ответ.

– Сегодня «Динамо» полностью перебегало своего соперника. Такой интенсивный футбол – это то, что вы хотите видеть у этой команды. Каково ваше идеальное «Динамо»?

– Видите ли, вы женщина (вопрос звучал от журналистки – прим.), а уже разбираетесь в интенсивности как специалист. Это не совершенный футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются и они сами между собой разговаривают на эти темы. Говорят, что если они играют этот футбол, то он дает результат.

Не мои слова говорят: игра забывается, а результат остается. Нам сегодня нужно было с хорошим настроением уйти в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться эмоционально к следующей части сезона, – ответил Костюк.