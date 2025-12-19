Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ показал новую форму с особой нашивкой – что она значит?
Франция
19 декабря 2025, 01:38
ПСЖ показал новую форму с особой нашивкой – что она значит?

Парижане одержали победу в Межконтинентальном кубке ФИФА

ПСЖ показал новую форму с особой нашивкой – что она значит?
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба «ПСЖ» на официальной странице в социальной сети X представила домашний комплект формы команды с нашивкой победителей Межконтинентального кубка.

В среду, 17 декабря, «ПСЖ» одержал победу в Межконтинентальном кубке ФИФА. В финале парижский клуб сыграл вничью с «Фламенго» в основное время (1:1), после чего выиграл серию пенальти со счетом 2:1.

Украинский защитник парижан Илья Забарный в этом поединке на поле не выходил.

В 2025 году «ПСЖ» завоевал шесть трофеев и повторил рекорд «Барселоны» и «Баварии» по количеству титулов, добытых за один календарный год.

ПСЖ Межконтинентальный кубок по футболу Фламенго Илья Забарный
