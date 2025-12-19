ПСЖ показал новую форму с особой нашивкой – что она значит?
Парижане одержали победу в Межконтинентальном кубке ФИФА
Пресс-служба «ПСЖ» на официальной странице в социальной сети X представила домашний комплект формы команды с нашивкой победителей Межконтинентального кубка.
В среду, 17 декабря, «ПСЖ» одержал победу в Межконтинентальном кубке ФИФА. В финале парижский клуб сыграл вничью с «Фламенго» в основное время (1:1), после чего выиграл серию пенальти со счетом 2:1.
Украинский защитник парижан Илья Забарный в этом поединке на поле не выходил.
В 2025 году «ПСЖ» завоевал шесть трофеев и повторил рекорд «Барселоны» и «Баварии» по количеству титулов, добытых за один календарный год.
📢🏆 Le nouveau badge des vainqueurs est disponible en ligne et dans nos boutiques officielles !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 18, 2025
➡️ https://t.co/kdRZbMTs9k pic.twitter.com/jWI0ijIQug
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец высказался об украинском чемпионе
Костюк рассказал о своем назначении в «Динамо»