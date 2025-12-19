ПСЖ показал новую форму с особой нашивкой – что она значит?

Пресс-служба «ПСЖ» на официальной странице в социальной сети X представила домашний комплект формы команды с нашивкой победителей Межконтинентального кубка.

В среду, 17 декабря, «ПСЖ» одержал победу в Межконтинентальном кубке ФИФА. В финале парижский клуб сыграл вничью с «Фламенго» в основное время (1:1), после чего выиграл серию пенальти со счетом 2:1.

Украинский защитник парижан Илья Забарный в этом поединке на поле не выходил.

В 2025 году «ПСЖ» завоевал шесть трофеев и повторил рекорд «Барселоны» и «Баварии» по количеству титулов, добытых за один календарный год.