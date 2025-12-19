Саленко предупредил Суркиса о тренерском штабе Динамо
Легенда клуба считает, что его усиливать не нужно
Легенда «Динамо» Олег Саленко считает, что тренерский штаб киевского гранда не нуждается в усилении
– Нужно ли усиливать тренерский штаб?
– Не думаю. Когда набирают кучу «усилителей», становится непонятно, кто за что отвечает. Должна быть классическая схема: главный тренер, помощник, тренер по вратарям и тренер по физподготовке. Сейчас физические данные и километраж отслеживают компьютеры и специальные аналитические бригады, поэтому раздувать штаб нет смысла.
Ранее легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко обвинил защитников киевлян в поражении в матче Лиги конференций против «Фиорентины».
