Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 10:06
Василий Кравец поблагодарил Бога, что тот спас их жизнь

ФК Металлист 1925. Василий Кравец

Вчера, 16 декабря, защитник харьковского Металлиста 1925 года Василий Кравец вместе с семьей, попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

Вблизи села Тараканов Ровенской столкнулись между собой 4 транспортных средства: 3 грузовика марок DAF, Volvo, Scania и один легковой автомобиль Mercedes-Benz E 220 d. В последнем находился Кравец с семьей.

Легковушка была существенно изуродована. Из-за этого зажало двух пассажиров – женщину и ребенка. Спасатели оперативно деблокировали потерпевших. Сам Кравец смог выбраться из автомобиля самостоятельно.

«Я благодарю Бога, что оставил, спас наши жизни. Благодарю всех за поддержку. Все живы», – написал Василий на своей странице в Instagram.

Василий Кравец находится на контракте в харьковском Металлисте 1925 года, но после прихода Младена Бартуловича защитник был переведен в дублирующий состав харьковчан.

Xvalenok03
Судя по состоянию мерса они (в легковушке) в рубашке родились.
StrikeX
Судячи зі стану легковика, тут дійсно можна лише дякувати Богу, а також інженерам "Мерседес-Бенц", що вся сім'я жива. Візуально там жахливі наслідки, суто по металу... А вуйко на фурі не повинен більше сідати за кермо ніколи.
