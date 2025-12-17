Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»

Вчера, 16 декабря, защитник харьковского Металлиста 1925 года Василий Кравец вместе с семьей, попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

Вблизи села Тараканов Ровенской столкнулись между собой 4 транспортных средства: 3 грузовика марок DAF, Volvo, Scania и один легковой автомобиль Mercedes-Benz E 220 d. В последнем находился Кравец с семьей.

Легковушка была существенно изуродована. Из-за этого зажало двух пассажиров – женщину и ребенка. Спасатели оперативно деблокировали потерпевших. Сам Кравец смог выбраться из автомобиля самостоятельно.

«Я благодарю Бога, что оставил, спас наши жизни. Благодарю всех за поддержку. Все живы», – написал Василий на своей странице в Instagram.

Василий Кравец находится на контракте в харьковском Металлисте 1925 года, но после прихода Младена Бартуловича защитник был переведен в дублирующий состав харьковчан.