Германия10 января 2026, 21:26 |
94
0
Неожиданный разгром. Штутгарт разобрался с Байером на выезде
У обеих команд по 29 пунктов
10 января 2026, 21:26 |
94
0
Субботний игровой день в Бундеслиге завершал матч Байера и Штутгарта, который довольно неожиданно завершился в пользу гостей со счетом 4:1.
Дубль сделал Левеллинг, а все голы Штутгарт оформил в первом тайме.
В таблице обе команды набрали по 29 очков и делят 4-5 позиции. 29 пунктов и у Лейпцига, который сегодня не сыграл из-за плохих погодных условий.
Чемпионат Германии. 16-й тур
Байер – Штутгарт 1:4
Голы: Гримальдо, 66 (с пен) – Левеллинг, 7, 45 Миттельштадт, 29 (с пен), Ундав, 45+2
Читайте также:Два матча сыграть не удалось. Непростой день в Бундеслиге
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 января 2026, 17:59 4
Маклсфилд Таун вошел в историю
Футбол | 09 января 2026, 21:21 0
На прошлой неделе заработали +4040 грн при ставке в 1000 на событие
Футбол | 10.01.2026, 20:14
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Футбол | 10.01.2026, 12:19
Комментарии 0
Популярные новости
09.01.2026, 13:29 1
09.01.2026, 10:46 10
10.01.2026, 07:33 18
09.01.2026, 13:43 49
08.01.2026, 16:31 25
09.01.2026, 09:33 1
09.01.2026, 12:21 1