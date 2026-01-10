Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный разгром. Штутгарт разобрался с Байером на выезде
Чемпионат Германии
Байер
10.01.2026 19:30 – FT 1 : 4
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
10 января 2026, 21:26 |
94
0

Неожиданный разгром. Штутгарт разобрался с Байером на выезде

У обеих команд по 29 пунктов

10 января 2026, 21:26 |
94
0
Неожиданный разгром. Штутгарт разобрался с Байером на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

Субботний игровой день в Бундеслиге завершал матч Байера и Штутгарта, который довольно неожиданно завершился в пользу гостей со счетом 4:1.

Дубль сделал Левеллинг, а все голы Штутгарт оформил в первом тайме.

В таблице обе команды набрали по 29 очков и делят 4-5 позиции. 29 пунктов и у Лейпцига, который сегодня не сыграл из-за плохих погодных условий.

Чемпионат Германии. 16-й тур

Байер – Штутгарт 1:4
Голы: Гримальдо, 66 (с пен) – Левеллинг, 7, 45 Миттельштадт, 29 (с пен), Ундав, 45+2

По теме:
Два матча сыграть не удалось. Непростой день в Бундеслиге
Байер – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Устроили перестрелку. Айнтрахт и Боруссия открыли 2026 год в Бундеслиге
Штутгарт Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Футбол | 10 января 2026, 17:59 4
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита
Такое бывает только в Англии. Непрофессиональная команда выбила фаворита

Маклсфилд Таун вошел в историю

Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09 января 2026, 21:21 0
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги

На прошлой неделе заработали +4040 грн при ставке в 1000 на событие

Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН
Футбол | 10.01.2026, 20:14
Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН
Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 10.01.2026, 12:19
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем