Неожиданный разгром. Штутгарт разобрался с Байером на выезде

Субботний игровой день в Бундеслиге завершал матч Байера и Штутгарта, который довольно неожиданно завершился в пользу гостей со счетом 4:1.

Дубль сделал Левеллинг, а все голы Штутгарт оформил в первом тайме.

В таблице обе команды набрали по 29 очков и делят 4-5 позиции. 29 пунктов и у Лейпцига, который сегодня не сыграл из-за плохих погодных условий.

Чемпионат Германии. 16-й тур

Байер – Штутгарт 1:4

Голы: Гримальдо, 66 (с пен) – Левеллинг, 7, 45 Миттельштадт, 29 (с пен), Ундав, 45+2