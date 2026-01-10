10 января, в рамках 16 тура Бундеслиги свою встречу проведут Байер – Штутгарт. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Байер

Даже после ухода тренера Хаби Алонсо и продажи некоторых ключевых игроков, Байер имеет боеспособный вид в этом сезоне. В чемпионате команда идет третьей, хотя отставание от первой Баварии целых 12 очков. «Фармацевты» в последнем туре смогли обыграть на выезде прямого конкурента Лейпциг со счетом 3:1.

Клуб еще продолжает борьбу в Кубке Германии, где в четвертьфинале сыграет против скромного Санкт-Паули. Также есть Лига чемпионов, где Байер идет 20-м, имея хорошие шансы на выход в плей-офф, причем, что календарь не самый сложный, ведь осталось сыграть против Олимпиакоса в гостях и Вильярреала дома. У «фармацевтов» много кадровых потерь из-за Кубка Африки, вызваны в свои сборные: Бен Сегир, Кофане, Маза, Тапсоба получит отдых, травмирован Паласиос.

Штутгарт

«Швабы» не могут похвастаться особой стабильностью, но идут пока шестыми в чемпионате, их отставание от первого квартета составляет всего четыре очка. В последнем туре команда расписала нулевую ничью дома с прямым конкурентом Хоффенхаймом, причем играли лучше соперника, и даже забили в компенсированное время, но гол отменили из-за оффсайда.

Штутгарт тоже еще ведет борьбу за Кубок Германии, где сыграет против Хольштайн Киль в четвертьфинале. Также клуб хорошо играет в Лиге Европы, где пока занимает девятую строчку, но отстает от топ-8 всего на очко, так что можно попасть в 1/8 финала турнира.

Не сыграют из-за травм Загаду, Томас, Жаке, под вопросом Эльч и Йованович, вызван в сборную Эль-Ханнус.

Личные встречи

Как показывает статистика, Штутгарт не побеждает в очных встречах уже 15 матчей подряд, с 2018 года. В прошлом сезоне Байер выиграл на своем поле 4:3, а в гостях сыграл 0:0. В четырех встречах из последних пяти забивалось больше трех мячей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.23 для Байера и 3.20 для Штутгарта. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Между собой сыграют прямые конкуренты, ведь их разделяет всего три очка в турнирной таблице. Обе команды хотят финишировать в первом квартете, поэтому стоит ожидать упорной борьбы.

Учитывая историю очных противостояний, а также стили игры команд, есть все шансы увидеть здесь результативный футбол. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 3 гола за 1,72.