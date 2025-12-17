Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны

Турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к украинскому защитнику «Эвертона» Виталию Миколенко. По информации турецких СМИ, стамбульский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста, контракт которого с английским клубом заканчивается в конце текущего сезона.

В «Фенербахче» рассматривают Миколенко как потенциальное усиление левого фланга обороны и не исключают возможности подписания игрока на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету Виталия 15 матчей, но без результативных действий. Ранее сообщалось, что «Эвертон» планирует обменять Миколенко.