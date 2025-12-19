Моуриньо покорил новую вершину – как его поздравили в раздевалке
Уникальное достижение португальского тренера
«Бенфика» чествовала Жозе Моуриньо по случаю его 750-й победы в тренерской карьере.
Клуб из Лиссабона вышел в 1/4 финала Кубка Португалии, обыграв «Фаренсе» со счетом 2:0. После матча президент «Бенфики» Руй Кошта зашел в раздевалку и вручил главному тренеру символическую клубную футболку с его именем и числом 750.
«Если я чему-то и могу вас научить, так это тому, что самая важная из этих 750 побед – следующая, 751-я. В этом и заключается смысл истории.
Последние пять или шесть удачных матчей не имеют значения. Важна только следующая игра. Вперед!» – обратился Моуриньо к игрокам.
«A mais importante é a próxima.» Rumo à 751.ª vitória, míster Mourinho! 🙌 pic.twitter.com/XlvHFwSN4n— SL Benfica (@SLBenfica) December 18, 2025
