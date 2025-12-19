Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
19 декабря 2025, 04:19 |
Моуриньо покорил новую вершину – как его поздравили в раздевалке

Уникальное достижение португальского тренера

Моуриньо покорил новую вершину – как его поздравили в раздевалке
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» чествовала Жозе Моуриньо по случаю его 750-й победы в тренерской карьере.

Клуб из Лиссабона вышел в 1/4 финала Кубка Португалии, обыграв «Фаренсе» со счетом 2:0. После матча президент «Бенфики» Руй Кошта зашел в раздевалку и вручил главному тренеру символическую клубную футболку с его именем и числом 750.

«Если я чему-то и могу вас научить, так это тому, что самая важная из этих 750 побед – следующая, 751-я. В этом и заключается смысл истории.

Последние пять или шесть удачных матчей не имеют значения. Важна только следующая игра. Вперед!» – обратился Моуриньо к игрокам.

Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Кубок Португалии по футболу Фаренсе Руй Кошта (футболист)
Михаил Олексиенко Источник: ФК Бенфика
