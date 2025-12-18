Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Португалии
Фаренсе
17.12.2025 22:45 – FT 0 : 2
Бенфика
Португалия
18 декабря 2025, 00:57 |
Фаренсе – Бенфика – 0:2. Ассист и травма Судакова. Видео голов, обзор матча

Поединок 1/8 финала Кубка Португалии завершился победой лиссабонского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Фаренсе» и «Бенфика» встретились в среду, 17 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Португалии, который стартовал в 22:45 по киевскому времени.

Лиссабонский клуб одолел соперника со счетом 2:0 и завоевал путевку в 1/4 финала, где сыграет против победителя пары «Порту» – «Фамаликан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков вышел в стартовом составе «орлов», отдал результативную передачу, но из-за травмы был вынужден покинуть поле на 36-й минуте.

Голкипер Анатолий Трубин появился на поле после перерыва, заменив Самуэла Соареша.

Кубок Португалии, 1/8 финала. 17 декабря

Фаренсе Бенфика 0:2

Гол: Риос, 11, Иванович, 56

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии

ВИДЕО. Франьо Иванович увеличил преимущество Бенфики в матче с Фаренсе

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Бенфика).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. видео голов и обзор
Судаков отметился третьим ассистом за Бенфику. Сколько у других украинцев?
Шанс от Моуриньо? Трубин вышел на замену в матче Кубка Португалии
Кубок Португалии по футболу Фаренсе Бенфика Георгий Судаков Анатолий Трубин видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
