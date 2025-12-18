«Фаренсе» и «Бенфика» встретились в среду, 17 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Португалии, который стартовал в 22:45 по киевскому времени.

Лиссабонский клуб одолел соперника со счетом 2:0 и завоевал путевку в 1/4 финала, где сыграет против победителя пары «Порту» – «Фамаликан».

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков вышел в стартовом составе «орлов», отдал результативную передачу, но из-за травмы был вынужден покинуть поле на 36-й минуте.

Голкипер Анатолий Трубин появился на поле после перерыва, заменив Самуэла Соареша.

Кубок Португалии, 1/8 финала. 17 декабря

Фаренсе – Бенфика – 0:2

Гол: Риос, 11, Иванович, 56

Видео голов:

ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии

🤌 O remate de primeira de Ríos a abrir o marcador! pic.twitter.com/OJUhjnoi9Y — SL Benfica (@SLBenfica) December 17, 2025

ВИДЕО. Франьо Иванович увеличил преимущество Бенфики в матче с Фаренсе