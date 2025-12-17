Португалия17 декабря 2025, 22:45 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:20
Фаренсе – Бенфика. Кубок Португалии. Судаков – в игре. Смотреть онлайн LIVE
Матч 1/8 финала кубка состоится 17 декабря в 22:45 по киевскому времени
Обновлено 17 декабря 2025, 23:20
Во среду, 17 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Фаренсе» и «Бенфика».
Игра пройдет в Фару на стадионе «Эштадиу де Сау Луиш».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
