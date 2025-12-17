Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фаренсе – Бенфика. Кубок Португалии. Судаков – в игре. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Португалии
Фаренсе
17.12.2025 22:45 – 46 0 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
17 декабря 2025, 22:45 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:20
664
0

Фаренсе – Бенфика. Кубок Португалии. Судаков – в игре. Смотреть онлайн LIVE

Матч 1/8 финала кубка состоится 17 декабря в 22:45 по киевскому времени

17 декабря 2025, 22:45 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:20
664
0
Фаренсе – Бенфика. Кубок Португалии. Судаков – в игре. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Во среду, 17 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Фаренсе» и «Бенфика».

Игра пройдет в Фару на стадионе «Эштадиу де Сау Луиш».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
По теме:
Фаренсе – Бенфика. Судаков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Судаков получил травму в Кубке Португалии, покинув поле на 36-й минуте
ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии
смотреть онлайн Кубок Португалии по футболу Фаренсе Бенфика Георгий Судаков Анатолий Трубин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17 декабря 2025, 09:26 108
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо

Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда

Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 17 декабря 2025, 09:02 8
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ

Лунин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Футбол | 17.12.2025, 18:45
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 17.12.2025, 21:21
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 11
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем