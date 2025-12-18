Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика пробилась в 1/4 финала Кубка Португалии, Судаков получил травму
18 декабря 2025, 00:51 | Обновлено 18 декабря 2025, 00:52
Бенфика пробилась в 1/4 финала Кубка Португалии, Судаков получил травму

Лиссабонский клуб одолел «Фаренсе», полузащитник сборной Украины отметился ассистом на Риоса

18 декабря 2025, 00:51 | Обновлено 18 декабря 2025, 00:52
Бенфика пробилась в 1/4 финала Кубка Португалии, Судаков получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В среду, 17 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретились «Фаренсе» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл полузащитник Ришар Риос, который воспользовался передачей Георгия Судакова и хладнокровно переиграл вратаря хозяев. Футболист сборной Украины записал на свой счет третий ассист в составе «орлов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лиссабонский клуб имел возможность увеличить преимущество, однако опытный капитан Николас Отаменди не сумел реализовать пенальти.

Одной из главных проблем для «Бенфики» в этом противостоянии стала травма Судакова – украинский футболист из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 36-й минуте.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин начал матч на скамейке запасных, но после перерыва заменил 23-летнего португальца Самуэла Соареша.

Кубок Португалии, 1/8 финала. 17 декабря

Фаренсе Бенфика 0:2

Гол: Риос, 11, Иванович, 56

Фаренсе – Бенфика – 0:2. Ассист и травма Судакова. Видео голов, обзор матча
Судаков отметился третьим ассистом за Бенфику. Сколько у других украинцев?
Шанс от Моуриньо? Трубин вышел на замену в матче Кубка Португалии
Кубок Португалии по футболу Фаренсе Бенфика Георгий Судаков Анатолий Трубин Ришар Риос Франьо Иванович
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
