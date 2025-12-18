Бенфика пробилась в 1/4 финала Кубка Португалии, Судаков получил травму

В среду, 17 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретились «Фаренсе» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл полузащитник Ришар Риос, который воспользовался передачей Георгия Судакова и хладнокровно переиграл вратаря хозяев. Футболист сборной Украины записал на свой счет третий ассист в составе «орлов».

Лиссабонский клуб имел возможность увеличить преимущество, однако опытный капитан Николас Отаменди не сумел реализовать пенальти.

Одной из главных проблем для «Бенфики» в этом противостоянии стала травма Судакова – украинский футболист из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 36-й минуте.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин начал матч на скамейке запасных, но после перерыва заменил 23-летнего португальца Самуэла Соареша.

Кубок Португалии, 1/8 финала. 17 декабря

Фаренсе – Бенфика – 0:2

Гол: Риос, 11, Иванович, 56