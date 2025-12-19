Шахтер не сумел победить Риеку: как прокомментировал матч Назарина

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал ничью с «Риекой» (0:0) в 6-м туре группового этапа Лиги конференций.

– Первый тайм был тяжелым. Во втором сразу начали активно создавать моменты. Что, по твоему мнению, не получилось в первой половине? И что сказал тренер на перерыве?

– В первом тайме, на мой взгляд, следовало играть чуть агрессивнее в атаке, что мы и показали во втором тайме, но, к сожалению, не смогли забить. Моменты создавались и в первой, и во второй половине. Главное, что прошли дальше.

– Чем сегодня удивил соперник? Что получилось, а что нет?

– Не могу сказать, что соперник чем-то нас удивил. Мы тщательно готовились к этому матчу. Это была важная игра для нас, и соперник действовал именно так, как мы ожидали. Поэтому мы были готовы к нему.

– Как оцениваешь первую половину сезона для «Шахтера»?

– Первая половина сезона... В Лиге конференций мы, считаю, достигли цели — пробились в топ-8. В чемпионате тоже неплохо: у нас первое–второе место, одинаковое количество очков.

Думаю, для нас это была удачная половина сезона. У нас новый тренер, мы постепенно привыкаем к его требованиям, поэтому дальше будем только прибавлять, – отметил Назарина.