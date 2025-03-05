Роналду собирается купить Валенсию. Откуда эти слухи и правдивы ли они?

Несколько дней назад средства массовой информации удивили новостью о том, что 40-летний форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заинтересован в приобретении «Валенсии» – клуба испанской Ла Лиги, который является шестикратным чемпионом страны, однако сейчас переживает откровенно смутные времена в своей истории.

На самом деле, ничего особенного в том, что действующий футболист, находящийся в фокусе внимания всех спортивных СМИ планеты, собирается стать владельцем одного из профессиональных футбольных клубов, нет. История знает немало подобных примеров, самым свежим из которых, пожалуй, является приход к руководству французским «Каном» форварда «Реала» Килиана Мбаппе и его семейства. Впрочем, об этом мы на страницах Sport.ua уже достаточно детально рассказывали чуть ранее…

Безусловно, Криштиану Роналду ставит себя выше Килиана Мбаппе. И поэтому абсолютно не удивляет то, что португальца связывают с покупкой не какого-то заштатного клуба или середняка европейской лиги, а «Валенсии» – весьма титулованной команды, которая в конкретный период времени просто оказалась не в тех руках, чтобы продолжать свои славные традиции.

Более того, различные источники уверяют, что в качестве бизнес-партнера Роналду собирается привлечь Мухаммеда бин Салмана – наследного принца Саудовской Аравии и де-факто руководителя этого государства в наше время. Якобы Мухаммед возьмет на себя финансирование «летучих мышей», а Криштиану будет отвечать за спортивную часть: заниматься назначением тренеров, селекционной и трансферной политикой, а также ставить турнирные задачи перед командой и контролировать их выполнение.

Насколько правдивы все эти слухи? Не имея прямых контактов с Роналду и его окружением, конечно же, судить непросто, но в целом ситуация не выглядит и чересчур непонятной для анализа.

Начнем с того, что первоначально новость о том, что Криштиану хочет купить «Валенсию» появилась в турецких источниках. Инсайды из этой страны зачастую грешат своими, мягко говоря, неточностями в погоне за хайпом и сенсациями. Однако достаточно быстро информацию подхватили коллеги из ESPN, затем некоторые дополнительные детали появились уже на BeIN Sports, а вскоре непосредственно испанские источники, имевшие возможность «прощупать почву» вокруг руководства «Валенсии», дополнили первоначальные сообщения своими известиями.

В конечном итоге сложилась «картинка», при которой первоначальные сплетни не только не оказались опровергнуты, но и наоборот, практически каждый новый серьезный источник информации дополнял ее чем-то своим, так сказать, гонясь за еще большей эксклюзивностью.

Например, журналисты BeIN Sports подтвердили, что контакты между Криштиану Роналду и сингапурским бизнесменом Питером Лимом, ныне владеющим «Валенсией», в последние несколько недель действительно были. Во время них якобы португалец узнавал, как он может стать мажоритарным владельцем «летучих мышей», однако об ответе Лима источник ничего не сообщил. Впрочем, он добавил другую интересную деталь: оказывается, Роналду и Лим поддерживают тесную дружбу и даже владеют несколькими совместными предприятиями. А еще сингапурский бизнесмен является владельцем определенной доли имиджевых прав португальской звезды, что еще больше подчеркивает прочные бизнес-связи между ними.

Еще более интересной вся эта информация выглядит на фоне интервью Криштиану Роналду португальскому телеканалу Canal 11, которое датировано началом февраля. Тогда 5-кратный обладатель Золотого мяча четко заявил, что не видит смысла в том, чтобы после завершения карьеры игрока становиться функционером. Его амбиции заключаются в гораздо-гораздо большем…

«Быть ​​директором клуба не имеет особого смысла. Если я могу быть владельцем клуба, зачем мне быть менеджером, спортивным директором или генеральным директором? Это моя мечта, и я уверен, что стану владельцем клуба. И я вам больше скажу: я надеюсь, что у меня будет не один клуб, а несколько», – заявил тогда Роналду.

Важно отмечать и то, что «Валенсия» в настоящий момент всерьез рискует вылететь из Ла Лиги, а фанаты «летучих мышей» буквально ненавидят Питера Лима, считая его ключевой фигурой всех последних несчастий левантийцев и постоянно призывая сингапурца продать клуб. И в этом также есть своя логика: на текущий момент долги «Валенсии» оцениваются в 340 миллионов евро, и Лим был бы не прочь, если бы нашелся инвестор, который бы их погасил, а также дал ему лично возможность заработать на продаже «летучих мышей».

Getty Images/Global Images Ukraine

Поэтому пазл с возможным приходом Роналду в «Валенсию» в качестве владельца в целом складывается достаточно четко и понятно, причем «детальки» для него подоспевают со всех сторон. Это говорит как минимум о том, что дыма без огня не бывает, и португалец действительно активно работает над поиском клуба, для которого он станет боссом. И начать с титулованной «Валенсии» для Криштиану было бы крайне интересно…

Другое дело, что буквально на днях в испанских источниках появилась другая любопытная информация, касающаяся «Валенсии» и возможных инвестиций в клуб с Ближнего Востока. В частности, Cope Cadena сообщила, что Питер Лим недавно общался с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи, раскрыв тому идею предложить катарским инвесторам выкупить «летучих мышей» за 400 миллионов евро. Пока известно только то, что Аль-Хелаифи якобы такую идею отверг, но… Любопытно также, что именно Нассер является руководителем BeIN Sports, через который активно распространялись некоторые детали общения Роналду с владельцами «Валенсии».

Как видим, поток информации, касающейся вероятной смены владельца в «Валенсии», в последние дни действительно превышает все мыслимые и немыслимые пороги. Но чем больше данных звучит, тем больше выводов можно сделать. В частности, если Лим реально готов продать «летучих мышей» за 400 миллионов, то в целом Роналду, вероятно, может обойтись и без помощи Мухаммеда бин Салмана, так как в «Аль-Насре» оклад португальца равен 200 миллионам евро. Иными словами, два года по контракту в Саудовской Аравии обеспечат Криштиану возможность купить «Валенсию». И к настоящему моменту эти два года португалец в «Аль-Насре» уже отыграл, так что финансово он способен потянуть эту сделку самостоятельно. А вот Мухаммеда бин Салмана, как и пишут инсайдеры, Роналду может впоследствии привлечь не для покупки клуба (Криштиану, очевидно, хотел бы являться мажоритарным акционером), а для дальнейших инвестиций в его развитие и возвращение к былым высотам.

Как минимум на бумаге все это выглядит крайне амбициозно. Впрочем, Криштиану Роналду уже приучил к тому, что иных целей и задач он не решает, так что ждем и следим за развитием событий – должно быть интересно…