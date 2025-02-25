Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги

Футболист сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заинтересован в приобретении испанского клуба. Форвард собирается спасти от финансового кризиса «Валенсию», которая выступает в Ла Лиге.

Сообщается, что над этой сделкой также работает принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, который возьмет на себя финансирование клуба, в кто время как Роналду будет заниматься управлением «Валенсии».

Сейчас испанская команда принадлежит скандальному бизнесмену из Сингапура Питеру Лиму, который неоднократно ругался с фанатами, а те постоянно призывают его продать именитый клуб. Кроме того, за несколько лет в «Валенсии» накопился долг, который оценивается в 340 млн евро.

На данный момент «Летучие мыши» занимают 18-е место в чемпионате и продолжают бороться за выживание. «Валенсия» набрала 23 балла, сыграв 25 матчей. В последнем поединке клуб был разгромлен мадридским «Атлетико» со счетом 0:3.