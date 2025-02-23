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Чемпионат Испании
Валенсия
22.02.2025 19:30 – FT 0 : 3
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 февраля 2025, 04:41 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:42
56
0

Валенсия – Атлетико – 0:3. Невероятный Альварес. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Ла Лиги

23 февраля 2025, 04:41 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:42
56
0
Валенсия – Атлетико – 0:3. Невероятный Альварес. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Атлетико».

Встречу принимал стадион Месталья в Валенсии.

Хозяева поля уступили со счетом 0:3.

После этого матча «Валенсия» с 23 баллами остался 18-й, а «Атлетико» с 53 очками занял 2-ю строчку.

Ла Лига. 25-й тур

Валенсия – Атлетико – 0:3

Голы: Альварес, 12, 30, Корреа, 86

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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