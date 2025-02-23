Валенсия – Атлетико – 0:3. Невероятный Альварес. Видео голов и обзор матча

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Атлетико».

Встречу принимал стадион Месталья в Валенсии.

Хозяева поля уступили со счетом 0:3.

После этого матча «Валенсия» с 23 баллами остался 18-й, а «Атлетико» с 53 очками занял 2-ю строчку.

Ла Лига. 25-й тур

Валенсия – Атлетико – 0:3

Голы: Альварес, 12, 30, Корреа, 86

Видеообзор матча: