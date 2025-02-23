22.02.2025 19:30 – FT 0 : 3
Испания23 февраля 2025, 04:41 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:42
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Валенсия – Атлетико – 0:3. Невероятный Альварес. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Ла Лиги
23 февраля 2025, 04:41 | Обновлено 23 февраля 2025, 04:42
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В субботу, 22 февраля, состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Атлетико».
Встречу принимал стадион Месталья в Валенсии.
Хозяева поля уступили со счетом 0:3.
После этого матча «Валенсия» с 23 баллами остался 18-й, а «Атлетико» с 53 очками занял 2-ю строчку.
Ла Лига. 25-й тур
Валенсия – Атлетико – 0:3
Голы: Альварес, 12, 30, Корреа, 86
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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