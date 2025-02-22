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22.02.2025 19:30 - : -
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Испания
22 февраля 2025, 07:49 |
68
0

Валенсия – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 22 февраля в 19:30 по Киеву

22 февраля 2025, 07:49 |
68
0
Валенсия – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

22 февраля на «Месталье» пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором «Валенсия» встретится с Атлетико. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Валенсия

Команда с Месталье была уже в крайне непростой ситуации два года назад. Тогда помогла ставка на Бараху. Того во многом назначили, опираясь на статус легенды как футболиста - как минимум, должен был стать неким щитом от разъяренных очередными неудачами болельщиков для одиозного Питера Лима. Но экс-хавбек сумел не допустить вылета в Сегунду в 2023-м году, а в следующей темпораде клуб финишировал в верхней части турнирной таблицы. Но вместо дальнейшего прогресса до самого конца 2024-го ничего толком не получалось.

Помогло то, что во время паузы на зимние праздники, во время которого пришел новый наставник, Корберан. Карлос чуть не отобрал очки у Реала в первом же поединке, а потом очки стабильно брались со всеми, кроме Барселоны, что позволило оторваться ото дна турнирной таблицы Ла Лиги. В прошлом туре с Вильярреалом тоже взяли очки, правда, ограничившись на этот раз только ничьей.

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Атлетико

Клуб сделал очевидные выводы из непростого прошлого сезона, когда закончил ниже Жироны, и только в концовке оторвался от Атлетика, финишировав на 4-м месте в Примере. Было решено серьезно потратится, но обновить, усилить состав. И после определенной пробуксовки на старте, нынешний вариант мадридского гранда смотрится симпатично.

Он прошел напрямую в 1/8 Лиги чемпионов и пробился в полуфинал Копы дель Рей. Ну, а в Примере получается держаться фактически наравне с конкурентами, так, в дерби была ничья. А вот 1:1 с Сельтой были уже явной осечкой, ведь был шанс вернуться в лидеры - подопечные Анчелотти в том туре тоже не выиграли.

Статистика личных встреч

Диего Симеоне выиграл пять из шести последних поединков против Валенсии, в том числе в 2024-м было 5:0 с ней за два поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут успеха гостей из Мадрида. Но они не на пике формы, а хозяева явно будут играть от обороны. Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,68).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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