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Чемпионат Испании
Валенсия
22.02.2025 19:30 – FT 0 : 3
Атлетико Мадрид
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Испания
22 февраля 2025, 21:26 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:27
301
1

Снова смена лидерства в Ла Лиге. Атлетико впереди Реала и Барселоны

Атлетико обыграл аутсайдера Валенсию

22 февраля 2025, 21:26 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:27
301
1
Снова смена лидерства в Ла Лиге. Атлетико впереди Реала и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Атлетико в матче чемпионата Испании обыграл аутсайдера Валенсию со счетом 3:0 благодаря дублю Хулиана Альвареса и голу Корреа.

Мадридская команда набрал 53 очка, на два пункта обошла Реал и Барселону, вернувшись на первое место. Однако каталонцы еще в туре еще сыграют с Лас-Пальмасом, а Реал – с Жироной.

Валенсия находится в зоне вылета с 23 очками.

Чемпионат Испании. 25-й тур

Валенсия – Атлетико 0:3
Голы: Альварес, 12, 30, Корреа, 86

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Атлетико Мадрид Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Як і в Німеччині, тут на хід гонки за чемпіонство може вплинути протистояння лідерів в ЛЧ. Поки Атлетіко та Реал будуть чубитись, Барса з її легкою сіткою в ЛЧ може і в Ла Лізі на перше місце вискочити.
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