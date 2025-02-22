Снова смена лидерства в Ла Лиге. Атлетико впереди Реала и Барселоны

Атлетико в матче чемпионата Испании обыграл аутсайдера Валенсию со счетом 3:0 благодаря дублю Хулиана Альвареса и голу Корреа.

Мадридская команда набрал 53 очка, на два пункта обошла Реал и Барселону, вернувшись на первое место. Однако каталонцы еще в туре еще сыграют с Лас-Пальмасом, а Реал – с Жироной.

Валенсия находится в зоне вылета с 23 очками.

Чемпионат Испании. 25-й тур

Валенсия – Атлетико 0:3

Голы: Альварес, 12, 30, Корреа, 86