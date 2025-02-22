22.02.2025 19:30 – FT 0 : 3
Испания22 февраля 2025, 21:26 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:27
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Снова смена лидерства в Ла Лиге. Атлетико впереди Реала и Барселоны
Атлетико обыграл аутсайдера Валенсию
22 февраля 2025, 21:26 | Обновлено 22 февраля 2025, 21:27
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Атлетико в матче чемпионата Испании обыграл аутсайдера Валенсию со счетом 3:0 благодаря дублю Хулиана Альвареса и голу Корреа.
Мадридская команда набрал 53 очка, на два пункта обошла Реал и Барселону, вернувшись на первое место. Однако каталонцы еще в туре еще сыграют с Лас-Пальмасом, а Реал – с Жироной.
Валенсия находится в зоне вылета с 23 очками.
Чемпионат Испании. 25-й тур
Валенсия – Атлетико 0:3
Голы: Альварес, 12, 30, Корреа, 86
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Комментарии 1
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Як і в Німеччині, тут на хід гонки за чемпіонство може вплинути протистояння лідерів в ЛЧ. Поки Атлетіко та Реал будуть чубитись, Барса з її легкою сіткою в ЛЧ може і в Ла Лізі на перше місце вискочити.
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