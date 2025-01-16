У Килиана Мбаппе новые проблемы. Почему его невзлюбили фанаты Кана

Минувший год выдался достаточно непростым для топ-форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. С одной стороны, он наконец-то осуществил свою мечту – стал футболистом «Реала», покинув «Пари Сен-Жермен», уходить откуда ему было крайне непросто, – но с другой… Переезд в Мадрид привел к тому, что Мбаппе стали заметно чаще критиковать, так как он не сумел с ходу начать демонстрировать результативность, которую ожидают от голеадора мирового уровня, а впоследствии француза и вовсе обвинили в изнасиловании, которое якобы имело место быть в одном из ночных клубов, расположенных в столице Швеции, где Килиан в течение нескольких дней отдыхал в компании друзей.

Что правда, в последние недели Мбаппе показал, что научился справляться со стрессом и потоком критики. Он отличился 5 результативными действиями (4 забитыми мячами и 1 результативной передачей) в 6 последних к настоящему моменту поединках в рамках испанской Ла Лиги и понемногу становится для «Реала» тем, кем его и хотели там видеть.

Впрочем, несколько месяцев назад Мбаппе взвалил на себя еще одну тяжелую ношу – он стал мажоритарным акционером клуба французской Лиги 2 «Кан». Поначалу многие восприняли это решение форварда и его семьи, как необъяснимую авантюру, но в целом фанатам не оставалось ничего, кроме как подождать, что же из всего этого получится.

Стартовал «Кан», который в последних трех сезонах Лиги 2 финишировал на седьмом, пятом и шестом местах в турнирной таблице, соответственно, откровенно так себе – в стартовых четырех турах команда набрала лишь одно очко. Затем последовали две победы кряду, потом – опять только одно очко в четырех матчах, а после – еще две кряду победы. С начала ноября и по настоящий момент «Кан» в пяти матчах потерпел четыре поражения при одной ничьей…

Все это привело к тому, что активные болельщики «Кана» уже начинают проявлять свое недовольство новым руководством. На текущий момент команда находится лишь на 16-м (третьем с конца) месте в турнирной таблице, которое на финише сезона вынудит проводить стыковые матчи с командой из третьего дивизиона. От 15-й позиции, которую сейчас занимает «Труа», «Кан» уже отделяют шесть очков, и это весьма значительная фора, которую потребуется отыграть клубу Мбаппе, чтобы не спикировать в низший дивизион.

Но если с неудовлетворительными результатами в первой половине сезона-2024/25 болельщики «Кана» еще хоть как-то мирились, то вот увольнение с поста главного тренера команды 45-летнего Николя Себе, которое состоялось 30 декабря, восприняли крайне негативно. Дело в том, что Себе для «Кана» и его фанатов – это больше, чем просто тренер: он настоящий символ, учитывая тот факт, что Николя всю свою профессиональную карьеру провел в этом клубе, сыграв с 2001 по 2017 годы 520 официальных поединков за первую команду.

Сразу после завершения карьеры игрока Себе предпочел остаться в «Кане» в качестве тренера. Сперва молодой специалист работал с юношами, затем был ассистентом наставника в дубле и руководителем всего молодежного департамента, пока наконец не получил должность коуча «Кана» В, а в ноябре 2023-го стал полноценным наставником первой команды «Кана». Себе фанаты «Кана» характеризуют не иначе как «члена семьи», из-за чего вопрос увольнения специалиста стал для болельщиков клуба чрезвычайно болезненным.

Еще один аспект, за который почитатели «Кана» невзлюбили звездного форварда «Реала» заключается в том, что болельщики не видят реальной заинтересованности Мбаппе делами клуба. Впрочем, это более чем логично на фоне негативных результатов команды и истории с увольнением Себе.

В пабликах в социальных сетях активные фанаты «Кана» демонстрируют понимание того, что Мбаппе не может присутствовать в вип-ложе на стадионе на домашних матчах первой команды из-за того, что он является действующим футболистом и сам имеет прямые контрактные обязательства перед «Реалом». Однако болельщики «Кана» упрекают Килиана в том, что тот даже ни разу не выпустил какое-то видео или пресс-релиз от своего имени, в котором, как владелец клуба, заверил бы всех в том, что обладает полным пониманием процессов, происходящих в «Кане» и держит ситуацию под контролем. Не говоря уже про объяснение перспектив, направлений развития и амбиций, что всегда важно слышать для болельщиков.

Высказывания болельщиков «Кана» в социальных сетях поддерживают и ультрас – самые активные и рьяные почитатели команды. Не недавних поединках Лиги 2 на трибунах стадиона «Мишель д'Орнано», который способен вместить чуть более 20 тысяч посетителей, появилось несколько баннеров, в которых Мбаппе предлагалось не считать «Кан» чем-то вроде своей игрушки.

Более того, ультрас прямо обвинили новых владельцев во главе с Мбаппе в том, что они не проявили должного уважения к традициями и легендам «Кана». Здесь явный намек на то, как быстро собственники расправились с Николя Себе, сделав именно его ответственным за нынешние неудачные результаты.

В частности, ультрас «Кана» вывешивали следующие баннеры:

«Здесь только труд и преданность создают легенды».

«Прежде чем желать блистать на международном уровне, научитесь уважать своих локальных героев».

«Мбаппе, «Кан» – не твоя игрушка».

«Николя Себе – прекрасный человек, и он тот, кто заслуживает уважения».

Entre hommage à Nicolas Seube, l'ex-entraîneur, et défiance vis-à-vis du propriétaire @KMbappe et des ses hommes mis en place, le public de d'Ornano, qui a multiplié les banderoles en 1re mi-temps, joue un match différent dans les tribunes @SMCaen #SMCCF63

📸 @DamienDeslande2 pic.twitter.com/k0TGP3m4Vc — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) January 3, 2025

Важно отмечать, что еще в сентябре новый президент «Кана» ливанец Зиад Хаммуд поспешил заявить об отсутствии задачи со стороны новых инвесторов обязательно вывести команду за один сезон в Лигу 1. Тогда же было объявлено, что фактически обновленный проект «Кана», которым его видят новые владельцы во главе с Мбаппе, стартует только с сезона-2025/26, однако уже сейчас многим становится понятно, что вмешиваться Килиану и его советникам придется гораздо раньше, ибо иначе «Кан» придется вытаскивать в Лигу 1 (не говоря уже о еврокубковых амбициях) уже не из второго, а из третьего дивизиона.

И в этом-то вся загвоздка. Самому Мбаппе некогда вплотную заниматься делами и проблемами «Кана», а вот эффективной команды менеджеров, способных обеспечить успешное развитие этого проекта, форвард «Реала» пока, похоже, также не подыскал. Более того, Килиан то ли самостоятельно, то ли под воздействием советов со стороны начал убирать из клуба тех, кто имеет авторитет в фанатской среде, вычищая все хорошее, что было в прошлом ради мифического лучшего, чего пока совсем не наступило. Стоит ли удивляться, что после этого Мбаппе столь быстро нажил себе еще как минимум с десяток тысяч недоброжелателей (по официальным данным на сезон-2024/25 «Кану» удалось реализовать 10 тысяч абонементов!), и, по-видимому, движется по стопам легендарного бразильца Роналдо?..