Семья Мбаппе близка к приобретению французского футбольного клуба

Семья звездного нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе находится на стадии продвинутых переговоров по приобретению французского футбольного клуба «Кан», сообщает издание Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, мать 25-летнего футболиста, которая по совместительству является его агентом, хочет приобрести мажоритарную долю акций «Кана».

В сезоне 2023/24 «Кан» выступал во втором дивизионе Франции и занял 6-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 38 матчах чемпионата. Это означает, что следующую кампанию клуб также начнет в Лиге 2.

Ранее стало известно, когда Килиан Мбаппе начнет тренироваться с мадридским «Реалом».