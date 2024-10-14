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14 октября 2024, 21:19 |
3026
1

ФОТО. Мбаппе обвинили в изнасиловании – Килиан уже отреагировал

Визит Килиана Мбаппе в Швецию увенчался громким скандалом

14 октября 2024, 21:19 |
3026
1
ФОТО. Мбаппе обвинили в изнасиловании – Килиан уже отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе связывают с изнасилованием, которое состоялось в Стокгольме на прошлой неделе.

Издание Aftonbladet сообщает, что в субботу потерпевшая девушка обратилась в больницу за помощью и полиция открыла дело после заявления жертвы изнасилования.

Сегодня детективы побывали на месте преступления – это был отель «Bank Hotel», в котором снял номер Мбаппе.

Килиан тусовался в ночном клубе «V» две ночи подряд и существует версия, согласно которой компания вместе с девушками продолжила вечеринку в отеле, где всё и произошло.

В то же время форвард «Реала» и сборной Франции уже успел отреагировать на эту скандальную историю:

«ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!!!! ❌❌❌❌ Это становится таким предсказуемым, как раз перед слушанием, будто случайно», – написал Мбаппе в X.

Килиан таким образом намекает, что подобная история всплыла в СМИ благодаря «ПСЖ», с которым французский футболист судится из-за невыплаты 55 млн евро.

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Килиан Мбаппе фото Реал Мадрид lifestyle сборная Франции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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