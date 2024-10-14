ФОТО. Мбаппе обвинили в изнасиловании – Килиан уже отреагировал
Визит Килиана Мбаппе в Швецию увенчался громким скандалом
Нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе связывают с изнасилованием, которое состоялось в Стокгольме на прошлой неделе.
Издание Aftonbladet сообщает, что в субботу потерпевшая девушка обратилась в больницу за помощью и полиция открыла дело после заявления жертвы изнасилования.
Сегодня детективы побывали на месте преступления – это был отель «Bank Hotel», в котором снял номер Мбаппе.
Килиан тусовался в ночном клубе «V» две ночи подряд и существует версия, согласно которой компания вместе с девушками продолжила вечеринку в отеле, где всё и произошло.
В то же время форвард «Реала» и сборной Франции уже успел отреагировать на эту скандальную историю:
«ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!!!! ❌❌❌❌ Это становится таким предсказуемым, как раз перед слушанием, будто случайно», – написал Мбаппе в X.
Килиан таким образом намекает, что подобная история всплыла в СМИ благодаря «ПСЖ», с которым французский футболист судится из-за невыплаты 55 млн евро.
FAKE NEWS !!!! ❌❌❌— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024
Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR
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