ФОТО. Мбаппе обвинили в изнасиловании – Килиан уже отреагировал

Нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе связывают с изнасилованием, которое состоялось в Стокгольме на прошлой неделе.

Издание Aftonbladet сообщает, что в субботу потерпевшая девушка обратилась в больницу за помощью и полиция открыла дело после заявления жертвы изнасилования.

Сегодня детективы побывали на месте преступления – это был отель «Bank Hotel», в котором снял номер Мбаппе.

Килиан тусовался в ночном клубе «V» две ночи подряд и существует версия, согласно которой компания вместе с девушками продолжила вечеринку в отеле, где всё и произошло.

В то же время форвард «Реала» и сборной Франции уже успел отреагировать на эту скандальную историю:

«ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!!!! ❌❌❌❌ Это становится таким предсказуемым, как раз перед слушанием, будто случайно», – написал Мбаппе в X.

Килиан таким образом намекает, что подобная история всплыла в СМИ благодаря «ПСЖ», с которым французский футболист судится из-за невыплаты 55 млн евро.