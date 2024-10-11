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11 октября 2024, 23:29 |
1301
1

ФОТО. СМИ: Мбаппе хотел засекретить свой визит в Швецию

Больше подробностей довольно необычного визита Килиана Мбаппе

11 октября 2024, 23:29 |
1301
1
ФОТО. СМИ: Мбаппе хотел засекретить свой визит в Швецию
LARS HÖGLUND / EYEWITNESS PICTURES. Килиан Мбаппе

Издания «Expressen» и «Aftonbladet» рассказали больше подробностей про необычный визит Килиана Мбаппе в Швецию.

«Expressen» пишет, что звездный футболист хотел, чтобы по визит остался засекреченным.

В среду, 9 октября, нападающий «Реала» прибыл в Стокгольм, где поселился в отеле «Bank Hotel». Вечером Мбаппе сходил в ресторан «Chez Jolie», а затем посетил ночной клуб «V» в компании экс-партнера по «ПСЖ» Норди Мукиэле.

В ресторане отказались комментировать присутствие Килиана и что он там делал.

Ночной клуб «V» рассчитан на 250 гостей и очень часто там отдыхают VIP-персоны со всего мира. Списки на вечеринку составляются заранее.

Пользоваться смартфонами в ночном клубе было строго запрещено. Кроме компании Мбаппе, всех посетителей попросили положить свои телефоны в специальные конверты.

По информации шведских медиа, нападающий тусовался в клубе две ночи подряд.

Все фото таинственного визита Килиана Мбаппе в Стокгольм – вашему вниманию:

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид сборная Франции по футболу фото lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: Expressen
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Комментарии 1
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Ron Noiill
Їздять мерзоти на віп-вечірки як у  пап діді , де іпуть собак і дітей а потім їх іпуть транси. А новини про мбапе на яхті з трансом вже були. Таких потрібно зразу вбивати. 
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