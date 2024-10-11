ФОТО. СМИ: Мбаппе хотел засекретить свой визит в Швецию
Больше подробностей довольно необычного визита Килиана Мбаппе
Издания «Expressen» и «Aftonbladet» рассказали больше подробностей про необычный визит Килиана Мбаппе в Швецию.
«Expressen» пишет, что звездный футболист хотел, чтобы по визит остался засекреченным.
В среду, 9 октября, нападающий «Реала» прибыл в Стокгольм, где поселился в отеле «Bank Hotel». Вечером Мбаппе сходил в ресторан «Chez Jolie», а затем посетил ночной клуб «V» в компании экс-партнера по «ПСЖ» Норди Мукиэле.
В ресторане отказались комментировать присутствие Килиана и что он там делал.
Ночной клуб «V» рассчитан на 250 гостей и очень часто там отдыхают VIP-персоны со всего мира. Списки на вечеринку составляются заранее.
Пользоваться смартфонами в ночном клубе было строго запрещено. Кроме компании Мбаппе, всех посетителей попросили положить свои телефоны в специальные конверты.
По информации шведских медиа, нападающий тусовался в клубе две ночи подряд.
Все фото таинственного визита Килиана Мбаппе в Стокгольм – вашему вниманию:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Китайский супертяж хочет провести бой с украинским чемпионом
Соперники сборной Украины провели очный матч