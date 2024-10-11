ФОТО. СМИ: Мбаппе хотел засекретить свой визит в Швецию

Издания «Expressen» и «Aftonbladet» рассказали больше подробностей про необычный визит Килиана Мбаппе в Швецию.

«Expressen» пишет, что звездный футболист хотел, чтобы по визит остался засекреченным.

В среду, 9 октября, нападающий «Реала» прибыл в Стокгольм, где поселился в отеле «Bank Hotel». Вечером Мбаппе сходил в ресторан «Chez Jolie», а затем посетил ночной клуб «V» в компании экс-партнера по «ПСЖ» Норди Мукиэле.

В ресторане отказались комментировать присутствие Килиана и что он там делал.

Ночной клуб «V» рассчитан на 250 гостей и очень часто там отдыхают VIP-персоны со всего мира. Списки на вечеринку составляются заранее.

Пользоваться смартфонами в ночном клубе было строго запрещено. Кроме компании Мбаппе, всех посетителей попросили положить свои телефоны в специальные конверты.

По информации шведских медиа, нападающий тусовался в клубе две ночи подряд.

Все фото таинственного визита Килиана Мбаппе в Стокгольм – вашему вниманию: