Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон

В сентябре 2018 года владельцем контрольного пакета акций испанского «Вальядолида» стал легендарный в прошлом форвард «Барселоны», «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо. Это событие тогда воодушевило многих обозревателей Примеры, и в прессе было легко найти аналитические обзоры, заканчивавшиеся прогнозами вроде того, что через 3-5 лет «Вальядолид» станет серьезным бойцом в чемпионате как минимум за место в зоне Лиги чемпионов.

И вот прошли 5 лет, однако у «Вальядолида» и близко нет подобных успехов, хотя за это время Роналдо лишь укрепил свою власть в клубе, увеличив долю владения акциями до 82%. Спортивные результаты «бело-фиолетовых» выглядят, мягко говоря, угнетающе: при Роналдо в статусе собственника и президента команда уже дважды вылетала из Примеры, и в целом не финишировала в элитарном дивизионе выше 13-й позиции. О Лиге чемпионов, как и остальных еврокубках, фанатам «бело-фиолетовых» остается только мечтать, хотя прямо сейчас они, кажется, озадачены куда более приземленными вопросами – тут как бы не вылететь уже и из Сегунды…

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Сезон-2022/23 «Вальядолид» проводил в Примере. Туда команда под руководством Пачеты, не так давно возглавившего «Вильярреал», вышла благодаря финишу на втором месте в Сегунде-2021/22. Однако с ходу закрепиться в элитарном дивизионе «бело-фиолетовым» все-таки не удалось.

При Пачете «Вальядолид» балансировал на гране зоны вылета, но все-таки сохранял шансы остаться в Примере и в дальнейшем. Однако 3 апреля 2023 года испанский наставник все-таки был уволен. Случилось это после оглушительного, но все-таки отнюдь не судьбоносного для команды поражения от мадридского «Реала» (0:6). В тот момент «Вальядолид» буквально завис над зоной вылета, от которой клуб Роналдо отделяло одно очко, и это, очевидно, показалось для бразильского собственника «бело-фиолетовых» подходящим моментом, чтобы попробовать встряхнуть коллектив.

Но замена главного тренера в концовке сезона, как метод повышения мотивации и улучшения морального состояния игроков, не сработала. Назначенный коучем «Вальядолида» молодой уругвайский специалист Пауло Пеццолано, незадолго до этого ушедший из бразильского «Крузейро» (еще одного клуба, совладельцем которого является Роналдо), исправить ситуацию не смог. При нем «бело-фиолетовые» выдали трехматчевую беспроигрышную серию, которая помогла команда несколько улучшить турнирные позиции, но затем последовали пять поражений кряду (от «Валенсии», «Атлетико», «Райо Вальекано», «Севильи» и «Кадиса»), которые фактически похоронили надежды фанатов на сохранение прописки в элите.

Не спасла ситуацию даже неожиданная победа над «Барселоной» (3:1) в 36-м туре. После нее «Вальядолид» скатал две нулевые ничейки против «Альмерии» и «Хетафе» и со спокойной душой вновь отправился туда, откуда едва-едва выбрался – в Сегунду…

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Очередной вылет в низший дивизион был крайне негативно воспринят фанатами «Вальядолида». Еще весной они возобновили массовые акции протеста против Роналдо, призывая «Зубастика» немедленно покинуть клуб, продав его иному владельцу, при котором дела смогут пойти на лад не только с точки зрения экономики, но и в плане спортивных результатов.

Бразильскую легенду поклонники «Вальядолида» и ранее неоднократно упрекали в том, что тот крайне неэффективно руководит их клубом, если и вовсе не уделяет ему меньше внимания, чем сторонним проектам. Например, фанаты вывешивали баннер, на котором было написано: «Роналдо защищает «Реал» Мадрид? «Вальядолид»! 84». Это было реакцией на то, что «Зубастик» публично не выступал в защиту интересов «бело-фиолетовых», когда того требовала ситуация, зато оказался едва ли не на всех передовицах газет в момент, когда поддержал соотечественника Винисиуса Жуниора, выступающего за «бланкос», в вопросах, связанных с расизмом.

Фото: @Valladolid1984

Несколько лет назад поклонники «бело-фиолетовых» также отметились довольно резонансным баннером в адрес своего президента, на котором было написано: «Роналдо: - теннис + работа. Серхио уже ушел». Тем самым фанаты призывали «Зубастика» меньше времени отдавать на игру в теннис, а больше фокусироваться на делах клуба, который на тот момент испытывал серьезные проблемы и попрощался с главным тренером Серхио Гонсалесом, а вскоре в первый раз при Роналдо спикировал в Сегунду.

Фото: @DiarioAS

Сейчас фанаты «Вальядолида» вновь активизировались и требуют ухода Роналдо. В частности, на последнем матче команды против «Эльче» (1:1), который состоялся 11 сентября в рамках 5-го тура Сегунды-2023/24 наиболее активные болельщики «бело-фиолетовых» как скандированием, так и баннерами дали «Зубастику» понять, что они о нем думают.

no creo que haya que decir nada más que esto. pic.twitter.com/4Pe0gWGNp4 — A L B I (@albaamc_) September 10, 2023

В частности, помимо распевания «Роналдо, уходи», на трибунах было замечено полотно, на котором красовалась надпись: «Пять лет лжи, на краю пропасти. Хватит».

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В настоящий момент опасения и гневная реакция фанатов «Вальядолида» выглядят как никогда обоснованными. Дело в том, что за 11 дней до старта нового сезона в Сегунде руководство «Вальядолида», получив на это одобрение со стороны Роналдо, отправило в отставку с поста спортивного директора клуба Франа Санчеса. Этот 34-летний специалист провел в стане «бело-фиолетовых» два последних года, и готовил команду к новой попытке штурма второго дивизиона профессионального испанского футбола, но вдруг «Зубастик» решился на кадровые перестановки.

На место Франа Санчеса пришел 51-летний Доминго Катойра, который до этого успел снискать дурную славу в «Эспаньоле». В сезоне-2022/23 именно Катойра занимал пост спортивного директора клуба из Барселоны, и неудачное планирование, а также кадровая работа этого специалиста во многом привели к тому, что «попугаи» финишировали на 19-м месте в Примере-2022/23, и вылетели из элиты. После этого Катойра завершил свое сотрудничество с «Эспаньолом», и какое-то время оставался безработным, пока его к себе решил позвать Роналдо.

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Усугубляет ситуацию то, что после вылета из Примеры Роналдо, очевидно, решил максимально капитализировать прежний состав команды, посчитав, что такого уровня исполнителей для достижения успеха в Сегунде «бело-фиолетовым» не потребуется. В итоге за лето «Вальядолид» продал восемь футболистов, выручив на этом более 36,5 миллионов евро. Для весьма скромного клуба, которым ныне является испанский проект Роналдо, это не просто большие, а огромные деньги. Для лучшего восприятия и понимания: аналогичную сумму ранее «Вальядолид» от продажи своих игроков получил за 12 предыдущих сезонов, причем суммарно! Такие решения руководства позволили существенно улучшить финансовое состояние «Вальядолида», однако привели к откровенному «вымыванию» кадрового потенциала первой команды, и банальному сокращению количества футболистов в ней (в какой-то момент у Пауло Пеццолано в стане «бело-фиолетовых» было под рукой всего 15 футболистов).

Летнее трансферное окно в Сегунде закрылось 1 сентября, однако, вопреки ожиданиям, «Вальядолид» особой активности так и не проявил, даже несмотря на неудачное начало сезона с точки зрения спортивных результатов. В частности, клуб Роналдо потратил только 4,5 миллиона евро на новичков, подписав за деньги трех исполнителей: 26-летнего бразильского центрфорварда Маркоса Андре (из «Валенсии» за 1,8 млн евро), 28-летнего канадского нападающего Кайла Ларина (из «Брюгге» за 1,5 млн евро) и 21-летнего центрбека Энцо Байомо (из «Альбасете» за 1,2 млн евро).

Как минимум по двум из этих игроков есть вопросы. Кайла Ларина «Вальядолид» подписал в июле, а уже через месяц перепродал за 7,5 миллионов евро в «Мальорку», что еще больше настроило фанатов «Вальядолида» против Роналдо, так как продемонстрировало, что клуб для «Зубастика» является не более чем бизнес-проектом, позволяющим зарабатывать деньги, и чем легче, тем лучше. Что же касается Маркоса Андре, то этот форвард ранее уже выступал за «Вальядолид», но после продажи в «Валенсию» за 8,5 миллионов евро (еще один пример успешной работы менеджмента Роналдо именно в экономическом аспекте) всерьез сдал и ныне не демонстрирует признаков бомбардирского величия (забил 2 мяча за «летучих мышей» в 46 поединках Примеры (суммарно провел 1319 минут на поле) за последние два сезона).

Неудивительно, что старт сезона-2023/24 в Сегунде выдался для «Вальядолида» крайне неудачным. В шести турах команда Пеццолано разжилась лишь 4 очками (1 победа и 1 ничья), забив в ворота соперников скромные 3 мяча, и пропустив в свои вдвое больше. Теперь «бело-фиолетовым», очевидно, придется задуматься о целесообразности проведения корректировки амбиций и планов – вместо борьбы за выход в Примеру речь может зайти о сохранении прописки в Сегунде. Хотя на что еще мог рассчитывать Роналдо, распродав едва ли не всех ценных и реально востребованных на рынке футболистов своего клуба? Может, это и вовсе своеобразный «дембельский аккорд» для бразильца, который осознал всю бесперспективность своего пребывания в «Вальядолиде», а потому перед уходом просто решил «срубить» в собственные «закрома» побольше денег, попутно еще раз «подложив свинью» фанатам «бело-фиолетовых», которые в большинстве своем его терпеть не могут? Звучит, конечно, мерзопакостно, но в бизнесе, коим является «Вальядолид» для Роналдо, случается еще и не такое…