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Испания
09 сентября 2023, 18:37 | Обновлено 09 сентября 2023, 18:57
831
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал назначил нового тренера

Пачета получает первый шанс в сильной команде

09 сентября 2023, 18:37 | Обновлено 09 сентября 2023, 18:57
831
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал назначил нового тренера
ФК Вильярреал. Пачета

«Вильярреал» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 55-летний испанский экс-тренер «Реал Вальядолида» Пачета. Контракт рассчитан до конца сезона 2023/24.

Интересно, что в карьере испанца никогда не было сильных команд. Лучшими клубами, которые он тренировал, были «Уэска» ​​и «Реал Вальядолид», из которого его уволили в апреле 2023 года после почти 2 сезонов в клубе. Под его руководством клуб поднялся в Ла Лигу, но сразу же оттуда вылетел.

Результаты «Вильярреала» в этом сезоне тоже не впечатляют – команда идет на 15-й строчке Ла Лиги с 1 победой в четырех турах. Такие результаты стоили работы Кике Сетьену.

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Пачета Вильярреал назначение тренера Ла Лига
Источник ФК Вильярреал
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