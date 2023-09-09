ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал назначил нового тренера

«Вильярреал» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 55-летний испанский экс-тренер «Реал Вальядолида» Пачета. Контракт рассчитан до конца сезона 2023/24.

Интересно, что в карьере испанца никогда не было сильных команд. Лучшими клубами, которые он тренировал, были «Уэска» ​​и «Реал Вальядолид», из которого его уволили в апреле 2023 года после почти 2 сезонов в клубе. Под его руководством клуб поднялся в Ла Лигу, но сразу же оттуда вылетел.

Результаты «Вильярреала» в этом сезоне тоже не впечатляют – команда идет на 15-й строчке Ла Лиги с 1 победой в четырех турах. Такие результаты стоили работы Кике Сетьену.