Экс-первая ракетка мира получила wild card в квалификацию Australian Open
Симона Халеп получила шанс пробиться в основную сетку австралийского мейджора
Бывший лидер женского мирового рейтинга Симона Халеп (Румыния, WTA 877) получила wild card в квалификацию Открытого чемпионата Австралии 2025.
В марте 2024 года Симона вернулась в Тур после почти полуторагодовалой дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. За 10 месяцев она провела пять матчей и добыла всего одну победу.
Лучшим результатом Халеп на Australian Open является финал в 2018 году. Тогда она проиграла Каролин Возняцки.
Ранее сообщалось, что Симона провела тренировку в городе Дубай вместе с украинкой Катариной Завацкой.
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