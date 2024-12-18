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Australian Open
18 декабря 2024, 09:06 |
507
0

Экс-первая ракетка мира получила wild card в квалификацию Australian Open

Симона Халеп получила шанс пробиться в основную сетку австралийского мейджора

18 декабря 2024, 09:06 |
507
0
Экс-первая ракетка мира получила wild card в квалификацию Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Бывший лидер женского мирового рейтинга Симона Халеп (Румыния, WTA 877) получила wild card в квалификацию Открытого чемпионата Австралии 2025.

В марте 2024 года Симона вернулась в Тур после почти полуторагодовалой дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. За 10 месяцев она провела пять матчей и добыла всего одну победу.

Лучшим результатом Халеп на Australian Open является финал в 2018 году. Тогда она проиграла Каролин Возняцки.

Ранее сообщалось, что Симона провела тренировку в городе Дубай вместе с украинкой Катариной Завацкой.

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Симона Халеп Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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