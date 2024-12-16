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  4. ФОТО. Украинская теннисистка потренировалась с экс-первой ракеткой в Дубае
WTA
16 декабря 2024, 14:35 |
591
0

ФОТО. Украинская теннисистка потренировалась с экс-первой ракеткой в Дубае

Катарина Завацкая провела тренировку вместе с Симоной Халеп

16 декабря 2024, 14:35 |
591
0
ФОТО. Украинская теннисистка потренировалась с экс-первой ракеткой в Дубае
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 226) продолжает подготовку к новому сезону.

24-летняя украинка провела тренировку вместе с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп (Румыния, WTA 877). Общее фото в своем Instagram опубликовала Симона.

«Была отличная тренировка», – подписала снимок Халеп.

9 декабря Завацкая объявила, что начала сотрудничество с Ильей Марченко, который теперь является ее тренером.

ФОТО. Украинская теннисистка потренировалась с экс-первой ракеткой в Дубае

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Катарина Завацкая Симона Халеп фото тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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