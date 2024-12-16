ФОТО. Украинская теннисистка потренировалась с экс-первой ракеткой в Дубае

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 226) продолжает подготовку к новому сезону.

24-летняя украинка провела тренировку вместе с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп (Румыния, WTA 877). Общее фото в своем Instagram опубликовала Симона.

«Была отличная тренировка», – подписала снимок Халеп.

9 декабря Завацкая объявила, что начала сотрудничество с Ильей Марченко, который теперь является ее тренером.

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