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  4. ФОТО. Марченко стал тренером украинки. Они начали подготовку к AO-2025
Australian Open
09 декабря 2024, 18:05 |
701
1

ФОТО. Марченко стал тренером украинки. Они начали подготовку к AO-2025

Капитан сборной Украины теперь будет тренировать Катарину Завацкую

09 декабря 2024, 18:05 |
701
1
ФОТО. Марченко стал тренером украинки. Они начали подготовку к AO-2025
Instagram. Катарина Завацкая и Илья Марченко

Украинский теннисист и капитан женской сборной Украины Илья Марченко стал тренером Катарины Завацкой (WTA 224).

Об этом Илья и Катарина сообщили в своих социальных сетях, опубликовав соответствующие фотографии с подготовки к новому сезону, в частности – к Открытому чемпионату Австралии 2025.

Сейчас Илья и Катарина находятся в одном из тренировочных центров в городе Дубай, ОАЭ.

Марченко дебютировал на посту коуча сине-желтых в матчевом противостоянии плей-офф КБДК против Австрии (3:2). Завацкая тогда принесла команде два очка, выиграв одиночный и парный (вместе с Надеждой Киченок) матчи.

ФОТО. Илья Марченко стал тренером украинки. Они начали подготовку к AO-2025

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фото тренировка Илья Марченко Катарина Завацкая Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Анна Савоськіна
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