ФОТО. Марченко стал тренером украинки. Они начали подготовку к AO-2025
Капитан сборной Украины теперь будет тренировать Катарину Завацкую
Украинский теннисист и капитан женской сборной Украины Илья Марченко стал тренером Катарины Завацкой (WTA 224).
Об этом Илья и Катарина сообщили в своих социальных сетях, опубликовав соответствующие фотографии с подготовки к новому сезону, в частности – к Открытому чемпионату Австралии 2025.
Сейчас Илья и Катарина находятся в одном из тренировочных центров в городе Дубай, ОАЭ.
Марченко дебютировал на посту коуча сине-желтых в матчевом противостоянии плей-офф КБДК против Австрии (3:2). Завацкая тогда принесла команде два очка, выиграв одиночный и парный (вместе с Надеждой Киченок) матчи.
ФОТО. Илья Марченко стал тренером украинки. Они начали подготовку к AO-2025
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