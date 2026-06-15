«До сих пор немного болит». Свитолина назвала самый яркий матч
Элина вспомнила противостояние с Симоной Халеп на Ролан Гаррос 2017
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) рассказала о самом ярком матче против бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп:
«Мы с Симоной провели много таких матчей, пережили немало теннисных сражений, поэтому для меня большая честь разделить с ней этот день и отпраздновать её невероятный путь в спорте. Что касается нашего самого яркого матча – это сложный вопрос. Думаю, это тот, который до сих пор остается одним из самых болезненных для меня – на Ролан Гаррос 2017. Я выиграла первый сет и вела 5:1 во втором, но в итоге проиграла.
Я до сих пор хорошо помню тот матч – он до сих пор немного болит. Мы сыграли друг с другом немало матчей, и, на мой взгляд, одной из главных причин, почему они всегда получались такими напряженными и интересными, был наш боевой характер. Симона всегда славилась своим невероятным боевым духом, и я тоже никогда не сдавалась без борьбы. Именно поэтому наши встречи всегда были особенными».
Ранее стало известно, сколько призовых за карьеру заработала Элина Свитолина.
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