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  4. «До сих пор немного болит». Свитолина назвала самый яркий матч
Ролан Гаррос
15 июня 2026, 20:30 |
694
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«До сих пор немного болит». Свитолина назвала самый яркий матч

Элина вспомнила противостояние с Симоной Халеп на Ролан Гаррос 2017

15 июня 2026, 20:30 |
694
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«До сих пор немного болит». Свитолина назвала самый яркий матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) рассказала о самом ярком матче против бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп:

«Мы с Симоной провели много таких матчей, пережили немало теннисных сражений, поэтому для меня большая честь разделить с ней этот день и отпраздновать её невероятный путь в спорте. Что касается нашего самого яркого матча – это сложный вопрос. Думаю, это тот, который до сих пор остается одним из самых болезненных для меня – на Ролан Гаррос 2017. Я выиграла первый сет и вела 5:1 во втором, но в итоге проиграла.

Я до сих пор хорошо помню тот матч – он до сих пор немного болит. Мы сыграли друг с другом немало матчей, и, на мой взгляд, одной из главных причин, почему они всегда получались такими напряженными и интересными, был наш боевой характер. Симона всегда славилась своим невероятным боевым духом, и я тоже никогда не сдавалась без борьбы. Именно поэтому наши встречи всегда были особенными».

Ранее стало известно, сколько призовых за карьеру заработала Элина Свитолина.

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Элина Свитолина Симона Халеп Ролан Гаррос 2017
Дмитрий Вус Источник: Большой теннис Украины
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тобто ведучи 5:1, в геймі від перемоги -  просрати матч??.....ну да, неймовірний бойовий дух, все вірно...
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