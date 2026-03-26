Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина в Румынии проведет выставочный матч против Халеп
WTA
26 марта 2026, 16:50 | Обновлено 26 марта 2026, 17:02
291
0

Свитолина в Румынии проведет выставочный матч против Халеп

Элина сыграет поединок с Симоной в рамках Спортивного фестиваля

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Симона Халеп

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) проведет выставочный матч против румунки Симоны Халеп в рамках Спортивного фестиваля в Клуж-Напоке (Румыния).

«Привет всем фанатам в Румынии, с вами Элина Свитолина. Я с нетерпением жду приезда в Клуж-Напоку 13 июня на Спортивный фестиваль, чтобы отметить невероятную карьеру Симоны Халеп.

Это будет удивительный момент – снова выйти на теннисный корт вместе с Симоной. Я надеюсь, что увижу вас всех там, чтобы разделить этот момент вместе», – сказала Элина.

Это будет прощальный матч 33-летней румынской экс-теннисистки Симоны Халеп, которая официально завершила профессиональную карьеру в начале февраля 2025 года.

Выставочной поединок состоится 13 июня на BTarena.

Элина Свитолина Симона Халеп выставочный матч
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем