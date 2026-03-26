Свитолина в Румынии проведет выставочный матч против Халеп
Элина сыграет поединок с Симоной в рамках Спортивного фестиваля
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) проведет выставочный матч против румунки Симоны Халеп в рамках Спортивного фестиваля в Клуж-Напоке (Румыния).
«Привет всем фанатам в Румынии, с вами Элина Свитолина. Я с нетерпением жду приезда в Клуж-Напоку 13 июня на Спортивный фестиваль, чтобы отметить невероятную карьеру Симоны Халеп.
Это будет удивительный момент – снова выйти на теннисный корт вместе с Симоной. Я надеюсь, что увижу вас всех там, чтобы разделить этот момент вместе», – сказала Элина.
Это будет прощальный матч 33-летней румынской экс-теннисистки Симоны Халеп, которая официально завершила профессиональную карьеру в начале февраля 2025 года.
Выставочной поединок состоится 13 июня на BTarena.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
