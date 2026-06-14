13 июня в Клуж-Напоке (Румыния) легендарная 34-летняя Симона Халеп провела прощальный матч.

Участие в поединке приняли украинская теннисистка Элина Свитолина, ее муж и французский именитый теннисист Гаэль Монфис, а также экс-игрок и тренер Андрей Павел.

На большем вечере также присутствовал и бывший тренер Халеп Даррен Кэхилл, который сейчас тренирует Янника Синнера.

Халеп завершила карьеру в феврале 2025 года, проиграв матч первого раунда турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

За карьеру Симона выиграла два турнира Grand Slam (Ролан Гаррос 2018 и Уимблдон-2019) и 24 турнира WTA.

В октябре 2022 года Халеп была получила дисквалификацию после того, как сдала положительный тест на запрещенный препарат роксадустат во время US Open. Вернулась Симона в теннис в марте 2024 и за год провела всего семь поединков.

ВИДЕО. Свитолина и Монфис приняли участие в прощальном матче Симоны Халеп