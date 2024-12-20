Итоги этапа ЛК, триллер в Лондоне, 10 минут стердауна Усика и Фьюри
Главные новости за 19 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 декабря.
1А. Челси на вершине. Итоговая таблица Лиги конференций. Кто вышел в плей-офф?
Лондонский клуб выиграл все 6 матчей основной стадии турнира
1B. Магия от 18-летнего испанца. Челси без Мудрика разбил ирландцев в ЛК
Лондонцы одержали очередную победу в Лиге конференций
1C. ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил дубль клубу таракана. А мог и хет-трик
Тете помог Панатинаикосу переиграть динамо минск со счетом 4:0 в 6-м туре Лиги конференций
2A. Курьезный матч на 7 голов. Тоттенхэм эпично выбил Ман Юнайтед из Кубка лиги
Подопечные Постекоглу справилась с командой Аморима 4:3 и вышли в полуфинал
2B. ФОТО. Как это было: сумасшедший гол Сон Хын Мина прямым ударом с углового
Южнокореец оформил сухой лист в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25
2C. Остались сильнейшие. Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
Арсенал сыграет против Ньюкасла, Тоттенхэм встретится с Ливерпулем
3A. ВИДЕО. Около 10 минут! Усик и Фьюри провели дуэль взглядов
Даже организаторы не выдержали
3B. Тайсон ФЬЮРИ: «Будет много боли. Этому дурачку конец»
Тайсон поделился мыслями о бое
3C. УСИК: «Сейчас это шоу. Тайсон, не бойся, я не оставлю тебя наедине»
Украинский боксер высказался о субботнем бое
3D. ФОТО. Тайсон сорвался. Как это было: 10 минут битвы взглядов Усика и Фьюри
Смотрите фотогалерею напряженной дуэли взглядов между Александром и Тайсоном
4A. Уверенная победа. Интер прошел Удинезе в кубке Италии
Миланский гранд проходит в 1/4 финала
4B. С кем сыграет Довбик? Определены все четвертьфинальные пары Кубка Италии
Ювентус vs Эмполи, Болонья vs Аталанта, Милан vs Рома, Лацио vs Интер
5. До первого места пока не долететь. Бенфика и Трубин провели отложенный матч
Орлы переиграли Насьонал Фуншал в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Португалии
6A. Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Есть первая версия
6B. Тренер Челси: «Сложно сказать, каким будет Мудрик через 2-3 года»
Мареска отметил прогресс украинца
7A. Что за формат! Старт турнира в ОАЭ: Свентек vs Халеп, Рыбакина vs Соболенко
С 19 по 22 декабря проходят соревнования World Tennis League
7B. ФОТО Второй тур NextGen: допинг-тест, фаворит вылетел, первые полуфиналисты
19 декабря победы одержали Нишеш Басаваредди, Алекс Микельсен, Артур Фис, Жоау Фонсека
7C. Определен первый полуфиналист молодежного Итогового турнира 2024
Алекс Микельсен выиграл два матча в Красной группе и гарантировал себе выход в плей-офф
7D. Стал известен второй полуфиналист молодежного Итогового турнира АТР 2024
Жоау Фонсека выиграл два матча в Синей группе и гарантировал место в плей-офф
8A. Показательная работа на стрельбище. Дудченко и Мандзын – в топ-20 спринта
Впервые в рамках Кубка мира триумфовал Мартин Улдаль
8B. Кубок IBU. Чалык финишировала девятой в спринте, Меркушина – 17-я
Три других украинки за пределами топ-20
8C. Кубок IBU. Норвежский подиум. Лесюк финишировал в зачетной зоне спринта
Насыко, Кинаш и Ткаленко финишировали за пределами топ-40
9. Обновился рейтинг ФИФА. На каком месте оказалась Украина?
Подопечные Сергея Реброва остались на 25-й позиции
10A. Сын того, кто открыл Италии Диего Марадону. Феномен Джанлуки Ди Марцио
Очевидно, что добиться успехов в деле, связанном с футболом было предначертано для него судьбой…
10B. От Рапида до… Рапида: 7 голов Павла Яковенко в еврокубках
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает европейские голевые достижения выдающегося динамовца
10C. Прогнозы экспертов и действующих боксеров на бой Усик – Фьюри 2
Как видят второе противостояние настоящие профессионалы
10D. Капитан Хаос: Дарвин Нуньес поставил под вопрос свое будущее в Ливерпуле
Рассказываем о непростой карьере уругвайца на «Энфилде»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывшая девушка Мудрика опубликовала первый пост после обнаружения мельдония в организме украинца
Роберто Скарнеккья недоволен игрой Артема