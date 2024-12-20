Не Барселона. В Испании появился сенсационный претендент на суперзвезду МЮ
Маркус Решфорд заинтересовал «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» интересуется английским нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает испанское издание Fichajes.net со ссылкой на TBR Football.
По информации источника, в трансфере 27-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.
В сезоне 2024/25 Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Маркусом Рэшфордом интересуется «Барселона».
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