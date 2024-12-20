Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Барселона. В Испании появился сенсационный претендент на суперзвезду МЮ
Испания
20 декабря 2024, 12:47 |
800
1

Не Барселона. В Испании появился сенсационный претендент на суперзвезду МЮ

Маркус Решфорд заинтересовал «Атлетико»

20 декабря 2024, 12:47 |
800
1
Не Барселона. В Испании появился сенсационный претендент на суперзвезду МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Мадридский «Атлетико» интересуется английским нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает испанское издание Fichajes.net со ссылкой на TBR Football.

По информации источника, в трансфере 27-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

В сезоне 2024/25 Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Маркусом Рэшфордом интересуется «Барселона».

По теме:
Барселона хочет купить нападающего за 80 млн. Он в топ-10 футболистов мира
Месси вернется в европейский футбол? Его хочет арендовать топ-клуб АПЛ
Шахтер U-19 и Динамо U-19 узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20 декабря 2024, 14:11 0
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 декабря в 22:00 по Киеву

Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Другие виды | 19 декабря 2024, 17:54 0
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна

World Athletics показала, через кого может перепрыгнуть рекордсменка

Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Бокс | 20.12.2024, 12:04
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Футбол | 19.12.2024, 16:58
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 20.12.2024, 09:23
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
он же лентяй
Симеоне его придушит 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
19.12.2024, 09:01
Бокс
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
19.12.2024, 08:25 1
Бокс
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 8
Баскетбол
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
18.12.2024, 08:57
Бокс
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
«Рано сеять панику». Известный британский журналист – о будущем Мудрика
«Рано сеять панику». Известный британский журналист – о будущем Мудрика
19.12.2024, 13:24 1
Футбол
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
19.12.2024, 07:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем