Не Барселона. В Испании появился сенсационный претендент на суперзвезду МЮ

Мадридский «Атлетико» интересуется английским нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает испанское издание Fichajes.net со ссылкой на TBR Football.

По информации источника, в трансфере 27-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

В сезоне 2024/25 Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Маркусом Рэшфордом интересуется «Барселона».