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  4. ФОТО Второй тур NextGen: допинг-тест, фаворит вылетел, первые полуфиналисты
ATP
20 декабря 2024, 02:48 |
21
0

ФОТО Второй тур NextGen: допинг-тест, фаворит вылетел, первые полуфиналисты

19 декабря победы одержали Нишеш Басаваредди, Алекс Микельсен, Артур Фис, Жоау Фонсека

20 декабря 2024, 02:48 |
21
0
ФОТО Второй тур NextGen: допинг-тест, фаворит вылетел, первые полуфиналисты
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжили матчи на Next Generation ATP Finals 2024.

В четверг состоялись поединки второго тура в каждой из группы. По итогам двух противостояний были определены первые полуфиналисты.

Красная группа. 2-й тур

  • 13:10. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Нишеш Басаваредди (АТР 138) – 4:3 (7:4), 2:4, 2:4, 2:4, 1:4
  • 15:05 Алекс Микельсен (АТР 41) – Люка Ван Аш (АТР 128) – 1:4, 4:2, 4:3 (8:6), 4:3 (7:5)

Синяя группа. 2-й тур

  • 18:10. Артур Фис (АТР 20) – Якуб Меншик (АТР 48) – 4:2, 4:3 (7:4), 4:2
  • 19:45. Лэрнер Тьен (АТР 122) – Жоау Фонсека (АТР 145) – 0:4, 0:4, 4:1, 2:4

Благодаря своим победам Алекс Микельсен и Жоау Фонсека гарантировали себе место в плей-офф.

Забавный инцидент произошел в поединке Фиса и Меншика, которые считались главными претендентами на трофей перед стартом соревнований. Во время туалетного перерыва Меншика попросили сдать допинг-тест, что вызвало удивление не только у теннисиста, но и у судьи с супервайзером.

К слову, Меншик потерял шансы на выход из Синей группы. Вторую путевку в полуфинал из этого квартета между собой разыграют Артур Фиас и Лернер Тьен.

Похожая ситуация и в Красной группе. Следом за Алексом Микельсеном выйдет либо Люка Ван Аш, либо Нишеш Басаваредди, которые и проведут очное противостояние в последнем туре. Шан Цзюньчэн досрочно потерял шансы на полуфинал.

В пятницу, 20 декабря, в Джидде состоятся поединки третьего тура Next Gen ATP Finals.

Расписание матчей третьего тура на молодежном Итоговом турнире:

Красная группа. 3-й тур, 20 декабря

  • 15:00. Алекс Микельсен (АТР 41) – Шан Цзюньчэн (АТР 50)
  • 16:30. Люка Ван Аш (АТР 128) – Нишеш Басаваредди (АТР 138)

Синяя группа. 3-й тур, 20 декабря

  • 20:00. Артур Фис (АТР 20) – Лэрнер Тьен (АТР 122)
  • 21:30. Якуб Меншик (АТР 48) – Жоау Фонсека (АТР 145)

ФОТО Второй тур NextGen: допинг-тест, фаворит вылетел, первые полуфиналисты

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Видео лучших моментов всех четырех матчей второго игрового дня Next Gen

Турнирное положение в группах после второго игрового дня

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Next Gen ATP Finals 2024. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нишеш Басаваредди Next Generation ATP Finals Якуб Меншик Люка Ван Аш Артур Фис Шан Цзюньчэн Алекс Микельсен Жоау Фонсека Лернер Тьен Мартин Ландалус Колман Вонг фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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