ФОТО Второй тур NextGen: допинг-тест, фаворит вылетел, первые полуфиналисты
19 декабря победы одержали Нишеш Басаваредди, Алекс Микельсен, Артур Фис, Жоау Фонсека
19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжили матчи на Next Generation ATP Finals 2024.
В четверг состоялись поединки второго тура в каждой из группы. По итогам двух противостояний были определены первые полуфиналисты.
Красная группа. 2-й тур
- 13:10. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Нишеш Басаваредди (АТР 138) – 4:3 (7:4), 2:4, 2:4, 2:4, 1:4
- 15:05 Алекс Микельсен (АТР 41) – Люка Ван Аш (АТР 128) – 1:4, 4:2, 4:3 (8:6), 4:3 (7:5)
Синяя группа. 2-й тур
- 18:10. Артур Фис (АТР 20) – Якуб Меншик (АТР 48) – 4:2, 4:3 (7:4), 4:2
- 19:45. Лэрнер Тьен (АТР 122) – Жоау Фонсека (АТР 145) – 0:4, 0:4, 4:1, 2:4
Благодаря своим победам Алекс Микельсен и Жоау Фонсека гарантировали себе место в плей-офф.
Забавный инцидент произошел в поединке Фиса и Меншика, которые считались главными претендентами на трофей перед стартом соревнований. Во время туалетного перерыва Меншика попросили сдать допинг-тест, что вызвало удивление не только у теннисиста, но и у судьи с супервайзером.
К слову, Меншик потерял шансы на выход из Синей группы. Вторую путевку в полуфинал из этого квартета между собой разыграют Артур Фиас и Лернер Тьен.
Похожая ситуация и в Красной группе. Следом за Алексом Микельсеном выйдет либо Люка Ван Аш, либо Нишеш Басаваредди, которые и проведут очное противостояние в последнем туре. Шан Цзюньчэн досрочно потерял шансы на полуфинал.
В пятницу, 20 декабря, в Джидде состоятся поединки третьего тура Next Gen ATP Finals.
Расписание матчей третьего тура на молодежном Итоговом турнире:
Красная группа. 3-й тур, 20 декабря
- 15:00. Алекс Микельсен (АТР 41) – Шан Цзюньчэн (АТР 50)
- 16:30. Люка Ван Аш (АТР 128) – Нишеш Басаваредди (АТР 138)
Синяя группа. 3-й тур, 20 декабря
- 20:00. Артур Фис (АТР 20) – Лэрнер Тьен (АТР 122)
- 21:30. Якуб Меншик (АТР 48) – Жоау Фонсека (АТР 145)
ФОТО Второй тур NextGen: допинг-тест, фаворит вылетел, первые полуфиналисты
Видео лучших моментов всех четырех матчей второго игрового дня Next Gen
Турнирное положение в группах после второго игрового дня
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