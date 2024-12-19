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ATP
19 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 19 декабря 2024, 17:15
199
0

Определен первый полуфиналист молодежного Итогового турнира 2024

Алекс Микельсен выиграл два матча в Красной группе и гарантировал себе выход в плей-офф

19 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 19 декабря 2024, 17:15
199
0
Определен первый полуфиналист молодежного Итогового турнира 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Микельсен

Американский теннисист Алекс Микельсен (АТР 41) пробился в полуфинал Next Generation ATP Finals в Джидде, который проходит с 18 по 22 декабря.

Микельсен выиграл два стартовых матчах в Красной группе молодежного Итогового турнира. В 1-м туре он переиграл Нишеша Басаваредди (США, ATP 138), а во 2-м одолел Люка Ван Аша (Франция, ATP 128).

Next Generation ATP Finals 2024. 19 декабря

Красная группа. 2-й тур

Алекс Микельсен (США) – Люка Ван Аш (Франция) – 1:4, 4:2, 4:3 (8:6), 4:3 (7:5)

Это была вторая встреча соперников. В 2024 году Алекс и Люка играли между собой в последнем туре квартета на Next Gen, тогда победу в пяти партиях одержал француз.

В последнем туре Красной группы Микельсен проведет поединок против Шана Цзюньчэня, который проиграл оба стартовых матча.

Даже если Алекс потерпит поражение, его сможет по очкам догнать только один из пары Люка Ван Аш / Нишеш Басаваредди, у которых сейчас по одному баллу и которые проведут очное противостояние в последнем туре. Таким образом, Микельсен гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

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Алекс Микельсен Next Generation ATP Finals Люка Ван Аш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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