«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко прокомментировал развод легендарного украинского экс-голкипера Андрея Пятова:

«Я, наверное, понимаю, почему так произошло, но не могу быть уверенным на все 100%. Но я не могу озвучивать такие вещи, это некорректно. Если он или его бывшая жена об этом захотят рассказать подробнее, то они это сделают. Да, мы с Андреем постоянно общаемся, но в этом смысле я для них никто, чтобы говорить публично о таких личных вещах.

Достаточно часто переписываемся с Андреем. Мы начали дружить с Пятовым еще в сборной, а затем в «Шахтере» продолжили. У нас в соцсетях есть своя группа с ребятами, где мы постоянно на связи, присылаем какие-то мемы, поздравляем друг друга с днем рождения и так далее. Типичный мужской чат. Из участников там - Степаненко, Пятов, Кривцов, Матвиенко и я».