Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Три сенсации. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом турнире
ATP
19 декабря 2024, 02:31 | Обновлено 19 декабря 2024, 02:38
35
0

ФОТО. Три сенсации. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом турнире

18 декабря победы одержали: Люка ван Аш, Алекс Микельсен, Лернер Тьен, Жоау Фонсека

19 декабря 2024, 02:31 | Обновлено 19 декабря 2024, 02:38
35
0
ФОТО. Три сенсации. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) стартовал Next Generation ATP Finals 2024.

В 1-м туре молодежного Итогового турнира (игроки не старше 21 года) болельщики увидели немалое количество неожиданных результатов.

Красная группа. 1-й тур

  • 13:10. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Люка Ван Аш (АТР 128) – 3:4 (3:7), 4:2, 1:4, 3:4 (5:7)
  • 15:25. Алекс Микельсен (АТР 41) – Нишеш Басаваредди (АТР 138) – 2:4, 4:3 (7:5), 4:3 (7:4), 4:2

Синяя группа. 1-й тур

  • 18:10. Якуб Меншик (АТР 48) – Лэрнер Тьен (АТР 122) – 3:4 (6:8), 3:4 (3:7), 4:2, 4:2, 3:4 (8:10)
  • 20:50. Артур Фис (АТР 20) – Жоау Фонсека (АТР 145) – 4:3 (11:9), 2:4, 1:4, 4:1, 1:4

Отметим, что только Микельсен сумел одержать победу в статусе фаворита. Шан, Меншик и Фис (чех и француз и вовсе считаются главными претендентами на трофей турнира) сенсационно потерпели поражения.

Отдельно стоит выделить успех Лэрнера. На тай-брейке решающей партии американский теннисист уступал Фису со счетом 1:4 и 3:5, но сумел вырвать победу, даже отыграв матчбол при 6:7 на подаче.

В четверг, 19 декабря, в Джидде состоятся поединки второго тура Next Gen ATP Finals.

Расписание матчей второго тура на молодежном Итоговом турнире:

Красная группа. 2-й тур, 19 декабря

  • 13:00. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Нишеш Басаваредди (АТР 138)
  • 14:30 Алекс Микельсен (АТР 41) – Люка Ван Аш (АТР 128)

Синяя группа. 2-й тур, 19 декабря

  • 18:00. Артур Фис (АТР 20) – Якуб Меншик (АТР 48)
  • 19:30. Лэрнер Тьен (АТР 122) – Жоау Фонсека (АТР 145)

ФОТО. Три сенсации. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом турнире

tri-sensatsii-kak-proshel-perviy-tur-na-molodezhnom-itogovom-turnire-18122024
tri-sensatsii-kak-proshel-perviy-tur-na-molodezhnom-itogovom-turnire-18122024-foto-1
tri-sensatsii-kak-proshel-perviy-tur-na-molodezhnom-itogovom-turnire-18122024-foto-2
tri-sensatsii-kak-proshel-perviy-tur-na-molodezhnom-itogovom-turnire-18122024-foto-3
tri-sensatsii-kak-proshel-perviy-tur-na-molodezhnom-itogovom-turnire-18122024-foto-4

Видео лучших моментов всех четырех матчей первого игрового дня Next Gen

Турнирное положение в группах после первого игрового дня

По теме:
Next Gen ATP Finals 2024. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фавориты – в одной группе. Жеребьевка молодежного Итогового турнира
ATP Awards 2024. Объявлены первые победители: любимый игрок, лучший тренер
Next Generation ATP Finals Якуб Меншик Люка Ван Аш Артур Фис Шан Цзюньчэн Алекс Микельсен Жоау Фонсека фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Футбол | 18 декабря 2024, 20:52 10
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в резерве галактикос

«Впереди великие планы». Легенда Динамо покинул пост главного тренера
Футбол | 18 декабря 2024, 07:26 2
«Впереди великие планы». Легенда Динамо покинул пост главного тренера
«Впереди великие планы». Легенда Динамо покинул пост главного тренера

Максим Шацких обратился к болельщикам и президенту клуба

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 18.12.2024, 22:25
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Баскетбол | 18.12.2024, 13:23
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Украинский бизнесмен приобрел мастер-класс со Свитолиной за $150 тысяч
Теннис | 18.12.2024, 07:03
Украинский бизнесмен приобрел мастер-класс со Свитолиной за $150 тысяч
Украинский бизнесмен приобрел мастер-класс со Свитолиной за $150 тысяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
17.12.2024, 19:33 7
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
17.12.2024, 19:53 3
Бокс
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
17.12.2024, 12:37 54
Футбол
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
17.12.2024, 15:54 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем