18 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) стартовал Next Generation ATP Finals 2024.

В 1-м туре молодежного Итогового турнира (игроки не старше 21 года) болельщики увидели немалое количество неожиданных результатов.

Красная группа. 1-й тур

13:10. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Люка Ван Аш (АТР 128) – 3:4 (3:7), 4:2, 1:4, 3:4 (5:7)

Шан Цзюньчэн (АТР 50) – (АТР 128) – 3:4 (3:7), 4:2, 1:4, 3:4 (5:7) 15:25. Алекс Микельсен (АТР 41) – Нишеш Басаваредди (АТР 138) – 2:4, 4:3 (7:5), 4:3 (7:4), 4:2

Синяя группа. 1-й тур

18:10. Якуб Меншик (АТР 48) – Лэрнер Тьен (АТР 122) – 3:4 (6:8), 3:4 (3:7), 4:2, 4:2, 3:4 (8:10)

Якуб Меншик (АТР 48) – (АТР 122) – 3:4 (6:8), 3:4 (3:7), 4:2, 4:2, 3:4 (8:10) 20:50. Артур Фис (АТР 20) – Жоау Фонсека (АТР 145) – 4:3 (11:9), 2:4, 1:4, 4:1, 1:4

Отметим, что только Микельсен сумел одержать победу в статусе фаворита. Шан, Меншик и Фис (чех и француз и вовсе считаются главными претендентами на трофей турнира) сенсационно потерпели поражения.

Отдельно стоит выделить успех Лэрнера. На тай-брейке решающей партии американский теннисист уступал Фису со счетом 1:4 и 3:5, но сумел вырвать победу, даже отыграв матчбол при 6:7 на подаче.

В четверг, 19 декабря, в Джидде состоятся поединки второго тура Next Gen ATP Finals.

Расписание матчей второго тура на молодежном Итоговом турнире:

Красная группа. 2-й тур, 19 декабря

13:00. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Нишеш Басаваредди (АТР 138)

Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Нишеш Басаваредди (АТР 138) 14:30 Алекс Микельсен (АТР 41) – Люка Ван Аш (АТР 128)

Синяя группа. 2-й тур, 19 декабря

18:00. Артур Фис (АТР 20) – Якуб Меншик (АТР 48)

Артур Фис (АТР 20) – Якуб Меншик (АТР 48) 19:30. Лэрнер Тьен (АТР 122) – Жоау Фонсека (АТР 145)

ФОТО. Три сенсации. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом турнире

Видео лучших моментов всех четырех матчей первого игрового дня Next Gen

Турнирное положение в группах после первого игрового дня