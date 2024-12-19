ФОТО. Три сенсации. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом турнире
18 декабря победы одержали: Люка ван Аш, Алекс Микельсен, Лернер Тьен, Жоау Фонсека
18 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) стартовал Next Generation ATP Finals 2024.
В 1-м туре молодежного Итогового турнира (игроки не старше 21 года) болельщики увидели немалое количество неожиданных результатов.
Красная группа. 1-й тур
- 13:10. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Люка Ван Аш (АТР 128) – 3:4 (3:7), 4:2, 1:4, 3:4 (5:7)
- 15:25. Алекс Микельсен (АТР 41) – Нишеш Басаваредди (АТР 138) – 2:4, 4:3 (7:5), 4:3 (7:4), 4:2
Синяя группа. 1-й тур
- 18:10. Якуб Меншик (АТР 48) – Лэрнер Тьен (АТР 122) – 3:4 (6:8), 3:4 (3:7), 4:2, 4:2, 3:4 (8:10)
- 20:50. Артур Фис (АТР 20) – Жоау Фонсека (АТР 145) – 4:3 (11:9), 2:4, 1:4, 4:1, 1:4
Отметим, что только Микельсен сумел одержать победу в статусе фаворита. Шан, Меншик и Фис (чех и француз и вовсе считаются главными претендентами на трофей турнира) сенсационно потерпели поражения.
Отдельно стоит выделить успех Лэрнера. На тай-брейке решающей партии американский теннисист уступал Фису со счетом 1:4 и 3:5, но сумел вырвать победу, даже отыграв матчбол при 6:7 на подаче.
В четверг, 19 декабря, в Джидде состоятся поединки второго тура Next Gen ATP Finals.
Расписание матчей второго тура на молодежном Итоговом турнире:
Красная группа. 2-й тур, 19 декабря
- 13:00. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Нишеш Басаваредди (АТР 138)
- 14:30 Алекс Микельсен (АТР 41) – Люка Ван Аш (АТР 128)
Синяя группа. 2-й тур, 19 декабря
- 18:00. Артур Фис (АТР 20) – Якуб Меншик (АТР 48)
- 19:30. Лэрнер Тьен (АТР 122) – Жоау Фонсека (АТР 145)
ФОТО. Три сенсации. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом турнире
Видео лучших моментов всех четырех матчей первого игрового дня Next Gen
Турнирное положение в группах после первого игрового дня
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