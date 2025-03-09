Пары 1/16 финала в Индиан-Уэллс: Зверев, Рууд, Джокович и Рублев вылетели

На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США) определены пары 1/16 финала.

Четыре игрока из топ-8 сеяных не дошли до 3-го раунда. Мастерс покинули Александр Зверев, Каспер Рууд, Новак Джокович и Андрей Рублев.

Во 2-м круге проиграл и 18-летний Жоау Фонсека, для которого это были дебютные выступления на И-У. Он уступил Джеку Дрейперу.

Муж Элина Свитолиной Гаэль Монфис стартовал с 1/64 финала и сумел выиграть оба матча. Следующий его соперник – Григор Димитров.

Из Индиан-Уэллс вылетел и Феликс Оже-Альяссим, который не справился с Дженсоном Бруксби.

Второй сеяный, действующий чемпион и теперь точно главный фаворит на трофей Карлос Алькарас прошел Кантена Алиса и в 1/16 финала поборется против Дениса Шаповалова.

3-й круг у мужчина на И-У пройдет с 9 по 10 марта.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Джованни Мпеши-Перрикар [29]

Есукэ Ватануки [Q] – Фрэнсис Тиафо

Хольгер Руне [12] – Уго Умбер [18]

Маттео Берреттини [28] – Стефанос Циципас [8]

Маркос Хирон – Алексей Попырин [26]

Артур Фис [20] – Лоренцо Музетти [15]

Томми Пол [10] – Кэмерон Норри

Алекс Микельсен [31] – Даниил Медведев [5]

Нижняя часть сетки

Маттео Арнальди – Брендон Накашима

Карен Хачанов [22] – Бен Шелтон [11]

Джек Дрейпер [13] – Дженсон Бруксби

Алехандро Табило [30] – Тейлор Фритц [3]

Ботик ван де Зандсхулп [LL] – Франсиско Черундоло [25]

Хуберт Хуркач [21] – Алекс де Минаур [9]

Григор Димитров [14] – Гаэль Монфис

Денис Шаповалов [27] – Карлос Алькарас [2]