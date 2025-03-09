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ATP
09 марта 2025, 12:01 | Обновлено 09 марта 2025, 12:09
225
0

Пары 1/16 финала в Индиан-Уэллс: Зверев, Рууд, Джокович и Рублев вылетели

Четыре игрока из топ-8 сеяных не дошли до 3-го раунда, Гаэль Монфис продолжает борьбу

09 марта 2025, 12:01 | Обновлено 09 марта 2025, 12:09
225
0
Пары 1/16 финала в Индиан-Уэллс: Зверев, Рууд, Джокович и Рублев вылетели
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США) определены пары 1/16 финала.

Четыре игрока из топ-8 сеяных не дошли до 3-го раунда. Мастерс покинули Александр Зверев, Каспер Рууд, Новак Джокович и Андрей Рублев.

Во 2-м круге проиграл и 18-летний Жоау Фонсека, для которого это были дебютные выступления на И-У. Он уступил Джеку Дрейперу.

Муж Элина Свитолиной Гаэль Монфис стартовал с 1/64 финала и сумел выиграть оба матча. Следующий его соперник – Григор Димитров.

Из Индиан-Уэллс вылетел и Феликс Оже-Альяссим, который не справился с Дженсоном Бруксби.

Второй сеяный, действующий чемпион и теперь точно главный фаворит на трофей Карлос Алькарас прошел Кантена Алиса и в 1/16 финала поборется против Дениса Шаповалова.

3-й круг у мужчина на И-У пройдет с 9 по 10 марта.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Джованни Мпеши-Перрикар [29]
Есукэ Ватануки [Q] – Фрэнсис Тиафо

Хольгер Руне [12] – Уго Умбер [18]
Маттео Берреттини [28] – Стефанос Циципас [8]

Маркос Хирон – Алексей Попырин [26]
Артур Фис [20] – Лоренцо Музетти [15]

Томми Пол [10] – Кэмерон Норри
Алекс Микельсен [31] – Даниил Медведев [5]

Нижняя часть сетки

Маттео Арнальди – Брендон Накашима
Карен Хачанов [22] – Бен Шелтон [11]

Джек Дрейпер [13] – Дженсон Бруксби
Алехандро Табило [30] – Тейлор Фритц [3]

Ботик ван де Зандсхулп [LL] – Франсиско Черундоло [25]
Хуберт Хуркач [21] – Алекс де Минаур [9]

Григор Димитров [14] – Гаэль Монфис
Денис Шаповалов [27] – Карлос Алькарас [2]

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ATP Индиан-Уэллс Таллон Грикспор Джованни Мпеши Перрикар Есукэ Ватануки Фрэнсис Тиафо Хольгер Руне Уго Умбер Маттео Берреттини Стефанос Циципас Маркос Хирон Алексей Попырин Артур Фис Лоренцо Музетти Томми Пол Кэмерон Норри Алекс Микельсен Даниил Медведев Брэндон Накашима Карен Хачанов Бен Шелтон Джек Дрейпер Дженсон Бруксби Алехандро Табило Тейлор Фритц Ботик ван де Зандсхулп Франсиско Черундоло Хуберт Хуркач Алекс де Минаур Григор Димитров Гаэль Монфис Денис Шаповалов Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Новак Джокович Каспер Рууд Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Жоау Фонсека
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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