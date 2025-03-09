Пары 1/16 финала в Индиан-Уэллс: Зверев, Рууд, Джокович и Рублев вылетели
Четыре игрока из топ-8 сеяных не дошли до 3-го раунда, Гаэль Монфис продолжает борьбу
На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США) определены пары 1/16 финала.
Четыре игрока из топ-8 сеяных не дошли до 3-го раунда. Мастерс покинули Александр Зверев, Каспер Рууд, Новак Джокович и Андрей Рублев.
Во 2-м круге проиграл и 18-летний Жоау Фонсека, для которого это были дебютные выступления на И-У. Он уступил Джеку Дрейперу.
Муж Элина Свитолиной Гаэль Монфис стартовал с 1/64 финала и сумел выиграть оба матча. Следующий его соперник – Григор Димитров.
Из Индиан-Уэллс вылетел и Феликс Оже-Альяссим, который не справился с Дженсоном Бруксби.
Второй сеяный, действующий чемпион и теперь точно главный фаворит на трофей Карлос Алькарас прошел Кантена Алиса и в 1/16 финала поборется против Дениса Шаповалова.
3-й круг у мужчина на И-У пройдет с 9 по 10 марта.
АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Таллон Грикспор – Джованни Мпеши-Перрикар [29]
Есукэ Ватануки [Q] – Фрэнсис Тиафо
Хольгер Руне [12] – Уго Умбер [18]
Маттео Берреттини [28] – Стефанос Циципас [8]
Маркос Хирон – Алексей Попырин [26]
Артур Фис [20] – Лоренцо Музетти [15]
Томми Пол [10] – Кэмерон Норри
Алекс Микельсен [31] – Даниил Медведев [5]
Нижняя часть сетки
Маттео Арнальди – Брендон Накашима
Карен Хачанов [22] – Бен Шелтон [11]
Джек Дрейпер [13] – Дженсон Бруксби
Алехандро Табило [30] – Тейлор Фритц [3]
Ботик ван де Зандсхулп [LL] – Франсиско Черундоло [25]
Хуберт Хуркач [21] – Алекс де Минаур [9]
Григор Димитров [14] – Гаэль Монфис
Денис Шаповалов [27] – Карлос Алькарас [2]
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